Італійська класика та не тільки: 3 улюблені фільми Папи Франциска

Люди в усьому світі перебувають у жалобі після смерті Папи Франциска. За життя він любив кіно, особливо за можливість розмірковувати про гідність і жертовність людей. Папа Римський Франциск дякував за фільми, які вплинули на його життя та цінності.

У 2015 році під час візиту Папи до Філадельфії у театрі "Принц" показали три фільми, які він публічно назвав своїми улюбленими. Кіно 24 з посиланням на Express розповість про ці стрічки.

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Своєю кінокультурою я завдячую насамперед моїм батькам. Коли я був дитиною, я часто ходив до сусіднього кінотеатру, де показували навіть три фільми поспіль. Це частина прекрасних спогадів мого дитинства: мої батьки навчили мене насолоджуватися мистецтвом, в різних його формах,

– казав Папа Франциск.

"Рим, відкрите місто" (1945)

Події неореалістичної військової драми відбуваються у час окупації Риму нацистами. Гестапо полює за інженером, який знаходить прихисток у квартирі свого друга Франческо та його нареченою. Також йому допомагає священник Дон П'єтро. Наступного дня заплановане вінчання Франческо з нареченою, але будинок оточують німецькі війська. Фільм досліджує, як мешканці міста продовжували жити й чинити опір окупації.

В інтерв'ю 2013 році Папа Франциск зізнався, що відчуває зв'язок з історією в цьому фільмі. Ймовірно, це тому, що його власний батько тікав з Італії через фашизм.

"Рим, відкрите місто": дивіться трейлер онлайн

"Дорога" (1954)

Класичний фільм Федеріко Фелліні – ще один улюблений фільм Папи Франциска. Він отримав Оскар як найкращий фільм іноземною мовою. Стрічка розповідає про молоду жінку, яку мати продала цирковому артисту-силачеві, щоб працювати клоунесою. Між ними взаємодія, що змінює обох.

Папа найбільше обожнював саме цю картину за дослідження людської крихкості за маскою сили. Це історія про людські стосунки, конфлікти й пошук спокути.

"Дорога": дивіться трейлер онлайн

"Бенкет Бабетти" (1987)

Данський драматичний фільм розповідає про двох сестер та їхню кухарку-француженку, на ім'я Бабетта. Вона кинула все й втекла з Парижа, охопленого революцією. В її руках лиш лотерейний білет. Виявилося, що Бабетта виграла 10 тисяч франків. Жінка вирішує повернутись додому, але на прощання віддячити сестрам.

Фільм розповідає про духовну трансформацію, віру та готовність відмовитися від усього заради об'єднання з іншими.

"Бенкет Бабетти": дивіться трейлер онлайн