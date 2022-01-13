Ума Турман у серіалі від Apple TV+: трейлер б'є рекорди переглядів

Стримінговий сервіс Apple TV+ представив перший трейлер серіалу "Під підозрою". Цікаво, що головну роль у ньому виконала зірка "Убити Білла" Ума Турман.

На момент публікації статті трейлер переглянуло понад 2 мільйони людей по всьому світу, що безперечно означає вибуховий старт для серіалу на цей рік. Прем'єра відбудеться на стрімінговому сервісі 4 лютого 2022 року.

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Про що розповість сюжет серіалу "Під підозрою"

Серіал розповідає про ділову жінку Кетрін Ньюман (Ума Турман) із Нью-Йорка. Її 21-річного сина викрадають із великого готелю у центрі міста, а відео злочину викладають у мережу. Неочікувано головними підозрюваними стають усі британці, які зупинились в готелі. Тож вони об'єднуються, аби довести свою невинність. Хоч і насправді впевнені, що викрадач посеред них.

"Під підозрою" 2022: дивіться трейлер серіалу

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У серіалі також взяли участь такі актори:

Кунал Нейер ("Теорії Великого вибуху"),

Ной Еммеріх ("Американці"),

Том Ріс Гарріс ("Джентльмени").

Творцем виступив Кріс Лонг ("Менталіст"), а за виробництво також відповідає ізраїльська студія Keshet False Flag.