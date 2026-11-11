Голлівуд перезніме культову романтичну комедію 90-х: у ній грали Том Генкс і Мег Раян

Здається, у Голлівуді остаточно закінчилися нові ідеї, зате старих вистачить ще на кілька десятиліть. Цього разу під приціл потрапила романтична комедія "Вам лист" 1998 року, в якій Том Генкс і Мег Раян доводили, що закохатися в інтернеті можна навіть без Tinder, Instagram і нескінченного листування.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, студія Warner Bros. розпочала роботу над новою версією культової стрічки "Вам лист". Щоправда, творці обіцяють не просто перезняти знайому історію, а запропонувати глядачам абсолютно новий сюжет. Проте, дата прем'єри нової версії стрічки наразі невідома.

Що відомо про новий фільм

Режисером і сценаристом проєкту стане Джейсон Орлі, відомий за романтичною комедією "Хочу тебе повернути".

Фільм "Вам лист" перезнімуть / Фото imdb



Над попередньою версією сценарію працювали Дебора Каплан і Гаррі Елфонт. До продюсування повернуться Ніл Моріц і Таня Ландау, які працювали над оригінальним фільмом.

Подробиці сюжету поки тримають у секреті. Невідомо також, хто зіграє головні ролі та чи з'являться у новій стрічці Том Генкс і Мег Раян.

Чому всі пам'ятають оригінальний фільм

Романтична комедія "Вам лист", яку зняла Нора Ефрон, розповідала історію власниці маленької книгарні Кетлін Келлі та бізнесмена Джо Фокса, який фактично намагався знищити її бізнес.

У реальному житті вони терпіти одне одного не могли, зате в інтернеті, не знаючи справжніх осіб співрозмовників, поступово закохувалися.

Фільм зібрав у світовому прокаті понад 250 мільйонів доларів, а Мег Раян отримала номінацію на "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль у комедії або мюзиклі.

До речі, сама стрічка 1998 року також не була повністю оригінальною історією. Її сюжет походить від п'єси угорського драматурга Міклоша Ласло "Парфумерія" 1937 року.

Також Голлівуд взявся за відомий горор Гічкока. Чекаємо новий варіант страшного сюжету.