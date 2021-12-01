Вампірська історія: Ніколас Кейдж зіграє Дракулу у новому фільмі жахів

Зірка стрічок "Скарби нації" та "Примарний вершник" Ніколас Кейдж виконає роль легендарного вампіра Дракули у новому фільмі кіностудії Universal Pictures "Ренфілд".

Над кінострічкою "Ренфілд" працює талановитий американський режисер Кріс МакКей, у творчому доробку якого такі відомі роботи: "Війна завтрашнього дня", "Лего Фільм: Бетмен", "Дивовижна подорож доктора Дуллітла" та інші.

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До слова, усі деталі майбутнього фільму тримаються під суворим секретом й жодних подробиць фільму "Ренфілд" не розголошуються. Проте, відомо, що роль центрального персонажа картини виконає британський актор Ніколас Холт, який раніше грав у стрічках "Тепло наших тіл", "Шалений Макс: Дорога гнів" та "Мій хлопчик".

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Ніколас Кейдж зіграє у фільмі жахів / Фото Getty Images

Цікаво, що стрічка з "вампірськими" мотивами є не першою для Кейджа. У 1988 році артист знявся у фільмі "Поцілунок вампіра", де виконав роль божевільного літературного агента, який уявив себе новонаверненим вампіром.