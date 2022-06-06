Варто видалити все російське, – Жураківська про вірші Пушкіна, які є зброєю, а не казками

Актриса "Кріпосної" Олеся Жураківська вважає, що зараз варто відмовитися від всього російського. Вона наголосила, що навіть вірші Пушкіна, на яких вона виросла, зараз можуть бути зброєю, а не просто казками.

Нещодавно в інтерв’ю Аліні Доротюк Олеся Жураківська розповіла, що виросла на казках російського поета Олександра Пушкіна і часом їй складно говорити про скасування російської культури. Втім, акторка впевнена, якщо ми відмовимося від всього російського – це ще більше наблизить нас до омріяної перемоги над ворогом, передає 24 канал.

Читайте також "Поки ви п’єте каву, гинуть люди": актор "Мамахохотала" закликав не засуджувати українців в тилу

Олеся Жураківська закликала відмовитися від всього російського

За словами акторки, зараз триває війна – є лише чорне та біле.

Для того, щоб не було розмов про "нє всьо так адназначно" треба зараз все видалити. Як пухлину видаляють, то видаляють всі метастази й ще охоплюють тканини навколо них для того, щоб не було проблеми. Тому мені здається, що зараз треба видалити все,

– поділилася зірка.

Далі вона продовжила: "Вдома ніхто нікому не забороняє, робіть що хочете. Але в державі цього не повинно бути. Я росла на казках Пушкіна, і мені не дуже просто це казати. Але коли вірші Пушкіна Безруков використовує як зброю і з мерзенною зарозумілою харею щось там читає, то треба усвідомити, що вірші Пушкіна можуть бути зброєю, а не тільки чудовими казками".

Раніше Дмитро Ступка говорив, що ми маємо відмовитися від усіх радянських речей, якими українці ще могли користуватися до 24 лютого. Актор сказав, що сьогоднішні події – це не війна, а знищення, тероризм та геноцид. "Це навала орди. Таких випадків було дуже багато в історії. Час циклічний. Багато речей повторюються: історія з Батурином, заборона української мови, сталінський режим, ГУЛАГ, Лесь Курбас, розстріли. Далеко не треба ходити – я пам’ятаю, як вбили Івасюка у Львові", – поділився Ступка.

В інтерв’ю журналістці Аліні акторка розповіла про свою колегу Чулпан Хаматову, яка публікувала звернення до Путіна із закликом зупинити війну в Україні.

Чулпан є моєю хорошою подругою, я вважаю її великою людиною. Один її вчинок можна засуджувати. Власне всі її проблеми з цього почались, коли вона підтримала Путіна. Тут дійсно все доволі складно. Ми з нею спілкувались, і вона казала, як це жахливо і страшно те, що відбувається. Вона казала, що не знає скільки треба часу, щоб "нашу (росіян, – Кіно 24) провину спокутувати", – сказала Жураківська.

Нагадаємо, Чулпан Хаматова покинула Росію через воєнне вторгнення Росії в Україну. Вона зазначила також, що боїться повертатися, щоб не потрапити до в’язниці.