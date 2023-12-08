Помер Василь Кухарський: найяскравіші фільми, у яких зіграв актор

Василь Кухарський помер 7 грудня після важкого поранення, отриманого на фронті. Актора не стало у Київській лікарні.

Колеги згадують Кухарського, як мужнього воїна, сміливу людину та прекрасного актора. Дивіться в матеріалі 24 Каналу, у яких фільмах можна побачити Василя Кухарського.

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Фільми, у яких знімався Василь Кухарський

"Максим Оса та золото Песиголовця"

Восени 1636 року п'ятеро козаків не повернулися на Січ із платнею від польського короля. Максим Оса організовує зустріч, але у призначеному місці з'являється лише наймолодший із загону козак, ледве живий та зовсім без грошей. Він показав Максиму місце, де закатували його побратимів. Ці землі належать пану Йожефу, який підозрює Максима у вбивствах та крадіжці золота. Для того, аби залишитись живим, Максиму Осі доведеться з'ясувати що сталося.

"Максим Оса та золото Песиголовця": дивіться онлайн трейлер фільму

"Толока"

У Катерину закохались троє козаків. Свій вибір дівчина довірила долі: пообіцяла стати дружиною тому, хто визволить з полону її брата. Двоє козаків загинули, намагаючись виконати умови, а третьому таки вдалося врятувати брата. Та з'ясувалось, що названий брат Катерини – це її коханий… Кожне випробування, яке руйнує Катерині життя, нищить також її хату. Але вона вперто, як і сотні поколінь українців, знову й знову підіймає її з руїн. Вік української хати короткий – від війни до війни. Якби не толока, не було б де зустріти кохання.

"Толока": дивіться онлайн трейлер фільму

"Готель Едельвейс"

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"Готель Едельвейс": дивіться онлайн трейлер фільму

Василь Кухарський помер

Актор вступив до лав Збройних Сил України та боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Відомо, що він проходив лікування після важкого поранення, якого зазнав під час бойових дій. Актору потрібне було дуже коштовне лікування та реабілітація, тож режисер Олесь Санін збирав кошти. Утім, на жаль, 7 грудня "Театр на Подолі", де грав Кухарський, написав в інстаграмі:

"Не стало Василя Кухарського. Він так і не зміг повернутися до життя. Дату прощання повідомимо згодом".