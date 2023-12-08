Йдуть найкращі: українські зірки згадують актора та військовослужбовця Василя Кухарського

У четвер, 7 грудня, стало відомо про смерть українського актора та військовослужбовця ЗСУ Василя Кухарського. Актор отримав важке поранення на фронті, після чого лікувався у Києві.

Утім, на жаль, Кухарському не вдалось вижити. Читайте, як українські зірки, відомі актори та артисти відреагували на жахливу звістку.

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Помер український актор Василь Кухарський: як відреагували українські зірки

Український співак Коля Сєрга

Артист сьогодні також стоїть на захисті України. Він вшанував пам'ять Василя Кухарського, написавши, що він був неймовірною людиною.

Сьогодні не стало нашого побратима, воїна, члена Культурного Десанту, актора і неймовірної людини, Василя Кухарського. Світла пам'ять тобі, брате!

– написав Коля Сєрга в своєму інстаграмі.



Коля Сєрга про Василя Кухарського / Фото з інстаграму співак

Святослав Вакарчук

Учасник гурту "Океан Ельзи" поділився своїми спогадами про актора, написавши про те, що захоплювався Василем як актором, як воїном та як людиною.

Прекрасний актор, чудова людина, мужній воїн. Любив його і поважав… Така справжня чоловіча енергія була в ньому… Знаю, це не перша і, на жаль, не остання втрата цієї страшної війни. Та кожна така втрата – це чийсь тато, чийсь чоловік, чийсь син, чийсь друг. Всі вони, як шрами на нашому серці,

– написав Вакарчук.

Акторська спільнота вшанувала пам'ять Василя Кухарського

Українські актори також не пройшли повз жахливої звістки про смерть свого колеги. Наталка Денисенко, Андрій Ісаєнко, Анна Саліванчук, Антоніна Хижняк, Катерина Кузнецова – усі актори згадують Василя Кухарського, як мужнього воїна, неймовірну людину та професіонала у кадрі та на сцені.

Ти завжди в наших серцях. Коли почалася війна, я була впевнена, що ти першим підеш добровольцем, бо ти був воїном і у звичайному житті, й у роботі. Вася – світла пам’ять. Не вірю і вірити не хочу,

– написала Анна Саліванчук.

Василь Кухарський помер 7 грудня

Актор вступив до лав Збройних Сил України та боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Відомо, що він проходив лікування після важкого поранення, якого зазнав під час бойових дій. Актору потрібне було дуже коштовне лікування та реалібітація, тож режисер Олесь Санін збирав кошти.

Утім, на жаль, 7 грудня стало відомо, що актор помер.

Сьогодні пішов на небеса мій прекрасний чоловік, справжній воїн, мужній козак, талановитий актор, такий тато, про якого можна просто мріяти – Василь Кухарський. Любий і рідний, лети високо. І будь поруч завжди,

– написала дружина актора.