Фільм "Вавилон" провалився в прокаті й зіпсував кар’єру Марго Роббі та Бреду Піту

Критики назвали новий фільм "Вавилон" найпровальнішим в кар’єрі знаменитих Марго Роббі та Бреда Піта. Крім того, вони сказали, що він надто нудний і довгий. Відомо також, що фільм не виправдав очікувань касових зборів в США у різдвяні вихідні.

Таким чином, інсайдери припускають, що фільм, тривалістю понад 3 години, не окупиться навіть у фінансовому плані. Як повідомляє Deadline, фільм має зібрати 250 мільйонів доларів, щоб отримати прибуток і стати успішним. У такому разі, більша частина цих грошей має надходити з-за кордону, проте, наразі це неможливо.

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"Вавилон" провалився в прокаті та став найнеуспішнішою стрічкою у кар’єрі Марго Роббі та Бреда Піта

Хоч він був номінований на кілька Золотих глобусів, зокрема за найкращий фільм, найкращу жіночу роль та найкращу чоловічу роль, відгуки про цей фільм неоднозначні як від критиків, так і від глядачів. Зараз рейтинг на Rotten Tomatoes становить 55 % від критиків і 48 % від авдиторії.

Один із критиків сказав, що "Вавилон" намагався зробити дуже багато, але показав надто мало". Його назвали нудним та довгим, а також шанувальникам творчості Марго Роббі та Бреда Піта не вистачило розвитку їхніх персонажів.

Якийсь розтягнутий, гротескний, примхливий, жалюгідний, іноді заворожує, але кінець кінцем показує надмірний безлад у голлівудському епосі Демієна Шазелла. "Вавілон" є тригодинною атакою на наші почуття — кричуще, іноді сліпуче, але дивно нестягнене і часто огидне видовище,

— прокоментував інший критик Річард Ропер з Chicago Sun-Times.

Що відомо про "Вавилон"

"Вавилон" – це драматичний комедійний фільм режисера та сценариста Дам'єна Шазелла. Він розповідає про непомірні амбіції й обурливу надмірність, він простежує злети та падіння безлічі персонажів в епоху неприборканого занепаду і розпусти в ранньому Голлівуді, наприкінці 1920-х років. За сюжетом, юна та здібна Неллі Ларой хоче стати популярною акторкою, яку впізнаватимуть у всьому світі.

Головні ролі зіграли Марго Роббі, Бред Піт, Тобі Магваєр, Олівія Вайлд, Джин Смарт. В український прокат стрічка вийде з 19 січня 2023 року.

"Вавилон": дивіться трейлер