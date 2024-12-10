Мультфільм "Ваяна 2" за два тижні прокату приголомшив касовими зборами: про які суми йдеться

Мультфільм "Ваяна 2" став неймовірно успішним у прокаті. Стрічка заробила понад 600 мільйонів доларів за два тижні у національному та світовому прокаті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Variety. Цей анімаційний фільм від Disney зміг зайняти шосту позицію серед найкасовіших фільмів року.

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Мультфільм "Ваяна 2" став неймовірно успішним у прокаті: подробиці

Друга частина анімаційного фільму Disney "Ваяна 2" виявилася надзвичайно успішною, заробивши 600 мільйонів доларів за перші два тижні прокату. Це стало можливим завдяки тому, що мультфільм зміг здобути значні касові збори як в США, так і за кордоном. Продовження "Ваяни", яке спочатку було розроблено як телесеріал, пізніше було адаптовано для великих екранів, і в результаті ця стратегія принесла чудові результати.

З усіх зароблених 600 мільйонів доларів, 300 мільйонів були отримані в США, що підтверджує його популярність серед американської аудиторії. Інші 300 мільйонів мультфільм заробив на міжнародних ринках, де його успіх також був дивовижним.

Завдяки таким касовим зборам, "Ваяна 2" наближається до того, щоб перевищити загальні збори свого попередника, оригінального фільму 2016 року, який за весь час прокату зібрав 643 мільйонів доларів. Очікується, що вже найближчими днями ця сума буде перевищена, що підтвердить високий рівень інтересу до продовження і його популярність серед глядачів по всьому світу.

У перший вікенд прокату мультфільм заробив загалом 103,5 мільйона доларів на 52 міжнародних ринках, а також 52 мільйони у США. Серед міжнародних ринків найбільшими були Франція, Велика Британія, Німеччина та Мексика.

Ці показники демонструють, що мультфільм має великий успіх серед глядачів по всьому світу, що робить його однією з найбільших кінематографічних подій року.

Про що сюжет мультфільму "Ваяна 2"

За сюжетом другої частини мультфільму, події розгортаються через три роки після тих, що сталися в першому фільмі "Ваяна". Після того, як Ваяна покинула свій рідний острів і вирушила в незвіданий безкраїй океан, вона повернулася додому, ставши героїнею для свого народу. Однак нова пригода чекає на неї, коли разом з Мауї вона вирушає в нову подорож. Цього разу до команди приєднуються незвичайні моряки, які допоможуть подолати всі труднощі та небезпеки на шляху.

"Ваяна 2": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Пригода починається з несподіваного поклику від пращурів-мандрівників, які звертаються до Ваяни через магічний знак. Цей поклик веде її до далеких морів Океанії, де вона має знайти зниклий острів, який був загублений багато років тому. Вся подорож буде сповнена нових викликів, таємниць і відкриттів, що ще більше розкриють глибину персонажів і їх взаємодію.