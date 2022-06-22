"У важкі часи гумор стає потужною зброєю": коли українці побачать "Скажених сусідів"

Український шоумен та актор Юрій Горбунов переконаний, що комедія "Скажені сусіди. Нові історії" не лише розрадить українців, а й підтримає у важкі часи. Українці зможуть побачити картину у кіно з 7 липня 2022 року.

На початку липня відбудеться перша українська кінопрем’єра від початку повномасштабного вторгнення Росії – FILM.UA Group представить у кінотеатрах продовження кінофраншизи "Скажене весілля" – "Скажені сусіди. Нові історії". Як 24 каналу повідомили у пресслужбі, нація, що сміється, – непереможна. Саме тому національний кінопрокат стартує з комедії.

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Українці побачать улюблених героїв, але вже з новими пригодами та незмінними цінностями: любов’ю, дружбою та міцними стосунками. І новими сусідами.

"Відгриміли всі скажені весілля, але несамовиті пригоди в Яблунівці продовжуються! Вдень чи вночі, влітку чи взимку – аби напакостити сусіду, завжди є час, натхнення та фантазія. А от "чужим" тут зовсім не раді", – йдеться в офіційному синопсисі картини.

У важкі часи гумор стає потужною зброєю, – Юрій Горбунов

Зазначимо, що автором ідеї та виконавцем ролі колоритного керівника місцевого БК Юрій Горбунов розповів, що у важкі часи гумор стає потужною зброєю, і творча команда серіалу впевнена, що "Скажені Сусіди" не лише розрадять українців, але й надихнуть та підтримають.

Зараз ми всі страшенно радіємо зустрічам зі старими друзями – і, я сподіваюся, зустріч на екранах буде такою ж приємною,

– доповнив він.

У ролях: Назар Задніпровський, Леся Самаєва, Джиммі Воха-Воха, Поліна Василина, Юрій Горбунов, Віра Кобзар, Інна Приходько, Арам Арзуманян, Віталій Іванченко, Володимир Миколаєнко, Євген Овчаров та інші.

"Скажені сусіди. Нові історії": для перегляду фото, гортайте вправо

Варто доповнити, що робота над "Скаженими Сусідами" розпочалася ще влітку 2021-го, проте через російську агресію прем’єру проєкту довелося відкласти. Але продюсери вирішили знайти засоби донести до українського глядача історії про улюблених кіноперсонажів.

"На екрани вже вийшли кілька свіжих світових блокбастерів, тому ідея влаштувати прем’єру українського контенту стала абсолютно логічною. І ми дуже раді, що першими стали наші "Скажені Сусіди. Нові історії". Адже меседж припинення старих сварок та об’єднання перед обличчям спільного ворога, того, хто прийшов зламати твоє звичне життя, – це надзвичайно актуальна для нас усіх зараз тема", – коментує керівниця напрямку кінотеатральної дистрибуції FILM.UA Group Надія Коротушка.

Прокат "Скажених сусідів. Нові історії" розпочинається з 7-го липня в тих кінотеатрах України, які зараз працюють. А згодом на глядачів очікуватиме продовження історії — слідкуйте за новинами на офіційних сторінках проєкту в інстаграмі та фейсбуці.