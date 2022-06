Цього року стрічка була номінована на премію Оскар у категоріях "Найкращий міжнародний фільм" і "Найкращий оригінальний сценарій". Про це 24 каналу повідомила компанія "Артхаус Трафік".

Варто доповнити, що світова прем'єра картини "Найгірша людина у світі" відбулася у 2021 році в основному конкурсі Каннського кінофестивалю, де виконавиця головної ролі Ренате Рейнстве отримала Приз за Найкращу жіночу роль. Українська прем’єра пройшла на Одеському міжнародному кінофестивалі у 2021 році.

"Найгірша людина у світі": про що йдеться у фільмі

У центрі сюжету – 30-річна Юлія, яка на одній з вечірок зустрічає звабливого молодого чоловіка. У неї є успішний хлопець, але її кар’єра та мрії не реалізовані. З надією на краще життя, вона з головою пірнає у кохання. Проте, чи врятує новий хлопець дівчину від старих проблем – дізнаєтеся після перегляду стрічки.

"Найгірша людина у світі": дивіться трейлер

Над фільмом працював один із найкращих сучасних режисерів Норвегії – Йоакім Трієр. Його тричі відзначали норвезьким Оскаром – премією Amanda. Також Трієр знімав містичний трилер "Тельма", стрічки "Гучніше, ніж бомби" з Джессі Айзенбергом та Ізаббель Юппер, "Осло, 31 серпня" та "Реприза". А ще режисер є володарем нагород фестивалів у Торонто й Карлових Варах та номінантом на Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю.

Як критики оцінили фільм

У світі стрічку сприйняли тепло як кінокритики, так і глядачі: її рейтинг на сайті Rotten Tomatoes становить 96 %, на сайті Metacritic – 90 балів із позначкою Must see, а на IMDb – 7.9. Наприкінці 2021 року картина ввійшла в списки найкращих стрічок року від міжнародних видань Variety, Vanity Fair, The Hollywood Reporter та IndieWire.

"Найгірша людина у світі" – найкраща стрічка у світі. Це діамант. Мене дуже вразила визначна гра акторки, що виконала головну роль,

– так гучно відзначив фільм знаменитий кінорежисер Пол Томас Андерсон, чия "Локрична піца" конкурувала з роботою Трієра на Оскарі.

Як ми зазначали вище, українські глядачі зможуть подивитися фільм "Найгірша людина у світі" в кінотеатрах із 14 липня.