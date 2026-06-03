Гостросюжетний кримінальний детектив на 16 епізодів, який підкорює українців на Netflix

Стримінгова платформа Netflix знову оновила список найпопулярніших стрічок серед українських глядачів. Цього разу в рейтингу залишилися як уже знайомі серіали, так і з'явилися нові кіноісторії, які справді можуть захопити глядачів.

Серед них – серіал "Вбивайте усвідомлено", прем'єра якого відбулася у 2024 році. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет, акторський склад і головні переваги цієї стрічки.

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У чому переваги серіалу "Вбивайте усвідомлено"?

Прем'єра серіалу "Вбивайте усвідомлено" відбулася у 2024 році. Це німецький серіал, який поєднує у собі одразу кілька жанрів: кримінал, детектив, трилер і комедію. За декілька років він встиг здобути популярність серед великої кількості глядачів.

Зараз стрічка увійшла у рейтинг 10 найпопулярніших серіалів на Netflix серед українців. Проєкт опинився на четвертій позиції. А на IMDb стрічка отримала 7,4 бала з 10 можливих.

Головні ролі у серіалі зіграли такі актори:

Емілі Кокс,

Том Шиллінг,

Амер Ель-Ерваді,

Майкл Інов,

Александр Гершак,

Памук Пілавчі.

Однією з переваг серіалу є його формат: він не надто затягнутий, але й не занадто короткий. Стрічка налічує 16 епізодів у двох сезонах – по 8 серій у кожному. На перегляд знадобиться приблизно 5 годин, тож це чудовий варіант на літо, коли хочеться легкої, але водночас захопливої історії.

Що цікаво, серіал знятий за мотивами книги німецького автора Карстена Дюсса "Вбивати усвідомлено". Прихильники вже сподіваються на продовження, хоча офіційної інформації про третій сезон поки немає.

Про що сюжет серіалу?

Сюжет серіалу зосереджується на історії Бйорна Дімеля – успішного адвоката, який працює з кримінальними справами. Він змушений захищати наркоторговців і вбивць, ризикуючи власною репутацією та безпекою. Водночас у його особистому житті назрівають проблеми: дружина дорікає чоловікові через постійну зайнятість і брак уваги до сім'ї та доньки.

"Вбивайте усвідомлено": дивіться онлайн трейлер серіалу

У спробі врятувати стосунки подружжя звертається до психолога, який радить Бйорну пройти курс усвідомленості. Однак замість очікуваних змін герой несподівано починає використовувати нові принципи у доволі нестандартний спосіб – тепер він не лише адвокат, а й людина, яка усуває злочинців, керуючись філософією усвідомленості.