Тепер остаточно: серіал "Вбиваючи Єву" закінчиться на 4 сезоні

Раніше творці серіалу "Вбиваючи Єву" обіцяли, що проєкт матиме всього 3 сезони. Але нині стало відомо, що серіал продовжили на ще 1 сезон.

Творці серіалу обіцяють, що цей сезон точно стане останнім. У фіналі буде 8 епізодів. Але не виключено, що з'являться нові проєкти у вигляді спін-оффів.

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Головною сценаристкою 4 сезону стала Лаура Ніл. Це вона працювала над серіалами "Статеве виховання" і "Мій божевільний щоденник". Сюзан Хіткот, яка займалася сценарієм третього сезону, покинула проєкт.

Зйомки фінального сезону серіалу "Вбиваючи Єву" розпочнуться влітку у Великій Британії. Також знімальна група завітає до декількох країн Європи.

Прем'єра запланована на 2022 рік.

Окрім цього, розробники серіалу заявили, що після четвертого сезону може розпочатися робота над спін-оффами "Вбиваючи Єву". Так, AMC Networks тісно співпрацює з продюсерами проєкту, аби розробити потенційні додаткові ідеї, які дозволять розширити світ шоу, вийшовши за межі персонажів Єви і Вілланель. Інших подробиць поки що не повідомляли.

Серіал "Вбиваючи Єву": сюжет