Зняли ще у 1968 році: український містичний фільм, який ідеально підійде на Геловін

Заборонене кохання, купальська ніч і страшна ціна людських бажань – фільм Юрія Іллєнка "Вечір на Івана Купала" занурює у світ української містики, де казка швидко перетворюється на кошмар.

Є історії, після яких не хочеться вимикати світло, а є ті, що змушують інакше подивитися на знайомі з дитинства легенди. "Вечір на Івана Купала" – саме такий фільм. 24 Канал розповідає, чим особлива містична стрічка Юрія Іллєнка та чому її варто відкрити напередодні Геловіну.

Кохання, за яке доведеться заплатити надто високу ціну

Усе починається з цілком зрозумілого бажання – бути з людиною, яку кохаєш. Молодий наймит Петро закоханий у Пидорку, доньку свого господаря. Дівчина відповідає йому взаємністю, однак батько не збирається віддавати її заміж за бідняка. Для нього соціальне становище важливіше за почуття молодих людей.

Петро опиняється перед вибором, який згодом обернеться справжньою трагедією. У шинку він зустрічає Басаврюка – загадкового чоловіка, якого місцеві вважають нечистою силою. Той обіцяє допомогти хлопцеві розбагатіти, але за це доведеться виконати страшну умову.

Петро хоче отримати те, чого йому не дозволяють обставини, і поступово заходить туди, звідки немає простого виходу. Чи може бажання бути щасливим виправдати вчинок, за який доведеться розплачуватися? Фільм не дає можливості легко відмахнутися від цього запитання.

"Вечір на Івана Купала": дивитись трейлер

Українська містика без звичних голлівудських монстрів

Якщо ви звикли до горорів, у яких страх створюють раптові звуки, темні коридори й істоти з потойбіччя, "Вечір на Івана Купала" може здивувати. Тут моторошність народжується з українських народних вірувань, давніх обрядів і відчуття, що за межами видимого світу існує щось небезпечне.

Купальська ніч у народній традиції пов'язана з магією, ворожіннями та пошуками квітки папороті. У фільмі цей образ стає частиною небезпечної угоди, а знайомий фольклор набуває зовсім іншого звучання. Те, що могло б бути красивою легендою про диво, перетворюється на історію про спокусу та моральний вибір.

І саме в цьому є одна з головних принад стрічки для геловінського перегляду. Замість запозичених історій про чужих привидів глядач отримує моторошний світ, побудований на українських культурних образах. Він не обов'язково лякатиме так, як сучасний слешер, але його атмосфера здатна надовго залишитися в пам'яті.

Кадр з фільму "Вечір на Івана Купала"/ Фото IMDb

Фільм, який більше схожий на тривожний сон

Окремої уваги заслуговує те, як Юрій Іллєнко розповідає цю історію. Режисер не обмежується послідовним переказом подій, а створює химерний кінематографічний світ, у якому реальність переплітається з фантастичними образами, символами й народною міфологією.

Стрічка вийшла за межі звичайної екранізації твору Миколи Гоголя. За історією Петра проглядають ширші мотиви – людська жадоба, гріх, покарання та історична пам'ять. Тому фільм можна дивитися не лише як містичну розповідь, а й як незвичну кінематографічну подорож українським минулим.

Водночас варто бути готовими до того, що це кіно 1968 року, а не сучасний хорор із динамічним монтажем і звичними жанровими прийомами. Його ритм, образність і спосіб розповіді потребують уваги. Але саме завдяки цьому "Вечір на Івана Купала" має власний характер і не губиться серед десятків однотипних фільмів про надприродне.

Кадр з фільму "Вечір на Івана Купала"/ Фото IMDb

Для тих, кому мало містики й хочеться ще трохи полоскотати собі нерви, зібрали серіали з тривожною атмосферою, після яких не так просто заснути.