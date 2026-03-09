Їх імена знають усі: актори "Величного століття․ Роксолана", які підтримують Росію

Ми часто розповідали, які відомі турецькі актори підтримують нашу країну у такий важкий час. Однак прийшла черга тих, яких глядачі полюбили завдяки "Величному століттю", однак у реальності вони виявились зовсім інакшими.

У центрі уваги преси найчастіше опиняються двоє відомих акторів – Бурак Озчівіт і Мер'єм Узерлі. Далі у матеріалі 24 Канал розповість, як вони підтримують Росію у час війни.

Бурак Озчівіт – фанат країни-агресорки

У "Величному столітті" актор отримав роль Малкочоглу Балі-бея. Його обожнювали жінки по всьому світі, однак зараз усе змінилось.

У 2014 році зірка турецького кіно давав інтерв'ю Катерині Осадчій, де говорив, що питання миру є дуже важливим. Він неодноразово був гостем в Україні й казав, що хоче повертатись до нашої країни.

Бурак Озчівіт у ролі Балі-бея / Кадр із серіалу

Коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, Бурак не засудив дії країни-агресорки. Ба більше, він неодноразово приїздив туди.

До прикладу, у 2024 році приїхав у Татарстан для зйомок в російському фільмі "Йолки-11".

Тоді актор не вперше відвідував Росію: він був у Москві у лютому того ж року та в липні 2022 року.

Перебуваючи у Казані, актор хвалився знімками, які там зробив. Такі дії стали неабияким розчаруванням для української публіки.

Бурак Озчівіт у Казані: дивіться фото онлайн

Та нещодавно чоловік пробив ще більше дно. Він відвідав Москву, обов'язково опублікував фото на фоні Кремля, а також виступив з моновиставою "Найкрасивіша дівчина Стамбула".

Бурак Озчівіт у Москві / Фото з інстаграму актора

Вистава пройшла у Московському палаці молоді, квитки коштували від 3800 до 30 000 рублів, а актор планує виступати в інших містах Росії, включаючи Санкт-Петербург та Казань.

Ще раніше актор не приховував, що хоче працювати у російських проєктах, і сказав, що йому подобається енергетика росіян.

Зауважимо, що його позицію розділяє дружина – Фахріє Евджен. Вона супроводжує чоловіка у турах містами Росії.

Мер'єм Узерлі одяглась у Машу з російського мультфільму "Маша і Ведмідь"

Акторка відома завдяки ролі Гюррем у серіалі "Величне століття. Роксолана". Попри те, що вона публічно не висловлювалась на тему російсько-української війни, однак її дії свідчать про зворотне.

Наприклад, у 2023 році на 76-й Каннський кінофестиваль Мер’єм Узерлі одягнула сукню від російської модельєрки Юлії Яніни. У 2022 році акторка також обирала цей бренд і заявляла, що є великою прихильницею таланту росіянки.

У березні 2022 року Узерлі також знялася для російського глянцю, з'явившись на обкладинці журналу HELLO!.

Мер'єм Узерлі на обкладинці російського глянцю / Фото з інстаграму акторки

У 2024 році акторка святкувала день народження доньки. Все б нічого, але свято було у стилі російського мультика "Маша і Ведмідь". Сама Узерлі одяглась в образ головної героїні мультиплікації.

Мер'єм Узерлі в образі російської Маші / Фото з інстаграму акторки

Раніше ми детально розповідали, що мультсеріал "Маша та Ведмідь" має приховану російську пропаганду, яка націлена на дітей. Ба більше, економічна вигода від переглядів мультфільму на YouTube навіть з українською озвучкою може приносити тисячі доларів російським авторам щомісяця.

