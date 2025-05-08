Потрапила в топ-10: найпопулярніша українська сімейна комедія, яку можна подивитись на Netflix

Наближається кінець робочого тижня, а сил майже не залишилося? Варто дати собі час на відпочинок, розслабитися й ні про що не думати. Ідеальним варіантом для цього може стати перегляд сімейної комедії.

Якщо ви ще розмірковуєте, що саме подивитися, то в оновленому списку найпопулярніших фільмів на Netflix з'явилася українська стрічка "Велика прогулянка". У матеріалі Кіно 24 розповімо більше про її сюжет.

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Що відомо про фільм "Велика прогулянка"

У центрі сюжету опинились дві абсолютно різні родини – інтелігентні Драгоманови, що працюють у сфері культури, та підприємливі Наливайченки, місцеві бізнесмени. У сонячні весняні вихідні обидві сім'ї вирішують влаштувати традиційний відпочинок на природі з шашликами. Та доля зводить їх на одній і тій самій галявині, яку кожна родина вважає саме своєю територією.

Ситуація ускладнюється, коли несподівано з'являється третій "гравець" – корупціонер на втіках, який колись сховав на цій галявині гроші. Зрозумівши, що схованка порожня, він бере в заручники дітей обох родин і вимагає повернути зниклі кошти.

"Велика прогулянка": дивіться онлайн трейлер фільму

Глядача чекають комічні інтриги, неймовірні пригоди, конфлікти, непрохані гості та шалені суми грошей.

Усе це – на тлі різних поглядів на життя, традиції та навіть маринад до шашлику. Фільм показує: якими б різними ми не були, у критичний момент здатні об'єднатися в єдину силу.