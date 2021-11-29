"Велика Прогулянка" з Оленою Кравець та Юрієм Ткачем: автори презентували тизер-трейлер комедії

FILM.UA Group та телеканал Україна презентували тизер-трейлер першої весняної кінокомедії 2022 року. На великих екранах "Велика Прогулянка" стартує з 24 лютого 2022 року.

Окрім Олени Кравець та Юрія Ткача, у фільмі знялися несподівані камео – зірки українського футболу та виконавиця, чиї треки лунають чи не під час кожного українського застілля. Хто дивуватиме глядачів та що відбуватиметься з героями сімейної комедії? Про це редакції Кіно 24 повідомила пресслужба фільму.

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Сімейство районних бізнесменів Наливайченків підготувалося до відпочинку на природі на всі 100%: у їхньому арсеналі чимало наїдків, фірмових наливок та незмінних атрибутів для проведення сімейних веселощів – взяти хоча б надувне коло-фламінго голови сімейства Толі (Юрій Ткач). Колоритна Рая (Ірина Гатун) теж ніяк не може всидіти на місці, вона щосили намагається не зводити очей з дітей – юної модниці Мар’яни (Вероніка Лук’яненко) та малого бешкетника Дениска (Алекс Березовський) – бо хтозна, що вони утнуть цього разу.

"Ідилію" руйнують Драгоманови, які обрали ту ж саму галявину під сімейний пікнік. Щоправда, у стриманої викладачки історії мистецтв Тані (Олена Кравець), її чоловіка-диригента Євгена (Андрій Ісаєнко), юної екоактивістки Лізи (Марго Крупіна-Біньковська) та затятого фаната футбольного клубу "Шахтар" Ярослава (Ілля Паладін) дещо інші погляди на відпочинок – вони надають перевагу спортивним активностям на свіжому повітрі.

Проте, дві абсолютно різні за поглядами та переконанням сім’ї – не єдині, кого зацікавила ця галявина. Неподалік причаївся місцевий корупціонер Степан Хом’як (Михайло Жонін) зі своїм помічником Геною (Олексій Завгородній) – вони явно щось задумали.

"Велика Прогулянка" 2021: дивіться тизер-трейлер

Режисером стрічки є Олег Зборовський. Автори сценарію – Артур Лерман, Вячеслав Островцев, Гарік Бірча. Фільм створюється за підтримки Державного агентства України з питань кіно.