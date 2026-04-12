Яскраві мультфільми, які можна подивитись з дітьми на Великдень

Сьогодні, 12 квітня, віряни відзначають світле свято Великодня – воскресіння Ісуса Христа. У цей день заведено, що будинки наповнюються сміхом і щастям, а малеча навіть водить гаївки.

Та якщо діти раптом втомляться і захочуть трішки відпочити, щоб поласувати шматком солодкої паски чи домашнім яєчком, то 24 Канал рекомендує добірку тематичних мультиків, які допоможуть провести час відчутті свята.

"Льодовиковий період: Погоня за яйцями", 2016

Рейтинг IMDb: 5,9

Перед Великоднем герої мультика вирішують відкрити першу "службу нянь" для яєць. Однак піратський кролик Сквінт краде яйця, щоб помститись. Сід, Менні, Дієго та інші вирушають у погоню, щоб повернути вкрадене і врешті врятувати свято.

"Кролячі пригоди: Врятувати Великдень", 2022

Рейтинг IMDb: 5,4

Кролик Макс разом із друзями захищає великодні яйця від підступних лисів. Вони проходять спеціальне навчання у тренувальній школі, однак головний герой зовсім не в захваті від нових правил.

Коли хитрі лиси все ж намагаються зірвати Великдень й викрасти чарівне золоте яйце, Макс зі своїми товаришами намагаються зупинити лиходіїв, щоб врятувати свято.

"Гоп" / "Бунт вухатих", 2011

Рейтинг IMDb: 5,4

Син Великоднього кролика не хоче продовжувати сімейну справу й тікає до Голлівуду, адже мріє стати видатним барабанником. Там він знайомиться з ледацюгою й разом вони потрапляють у пригоди, де у той час назріває бунт на фабриці солодощів.

Які фільми змусять повірити у диво?

"Август Раш" – у центрі сюжету неймовірно талановитий музикант, який мріє здивувати своїх батьків. Проте спочатку йому потрібно їх знайти. Задля цього він присвячує себе музиці, вірячи, що якщо буде грати, батьки зможуть упізнати його та знайти за музикою.

Також можна подивитись і такі стрічки: "Форест Гамп", "Босоніж по Бруківці", "Темпл Грандін", "Реальна любов", "Один плюс один", "Шоу Трумана", "Пенелопа", "День бабака".