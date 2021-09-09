У Венеції відбулася прем'єра української стрічки "Відблиск" – перший трейлер фільму про Донбас
Джерело:24 канал
78-й Венеційський кінофестиваль відзначився прем’єрою українського фільму "Відблиск". Стрічка потрапила до головної програми фестивалю та змагатиметься за "Золотого лева".
Що відомо про фільм "Відблиск"
Режисером стрічки є український режисер Валентин Васянович. Головну чоловічу роль у фільмі виконав відомий український актор Роман Луцький, роль 12-річної дочки головного героя зіграла донька режисера Валентина Васяновича.
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За словами самого режисера, "Відблиск" знятий загальними планами, що створює монументальну картину для глядача, і ця картина потребує певного осмислення.
Чому я знову піднімаю тему війни? Бо для України це досі тема номер один. А кіно – потужний комунікатор, можливість комунікувати зі світом. Тому вважаю, що мушу це робити. Ця тема мене турбує, я мушу просувати меседжі про Україну, котра перебуває у війні,
– розповів Васянович після прем’єри картини на пресконференції.
Одним із консультантів під час роботи над фільмом виступив український журналіст Станіслав Асєєв. Він відчув на собі жахи війни побувавши у полоні. Асєєв є автором двох книг "Світлий шлях" та "В ізоляції". За останню журналіст отримав Шевченківську премію.
За сюжетом фільму, головний герой, який є військовим хірургом, потрапляє у полон до бойовиків так званої "ДНР" у 2014 році. Там, у в’язниці він терпить переживає жахливі тортури. Детально передати увесь жах ситуації і допоміг Станіслав Асєєв.
За день до прем’єри стрічки у Венеції представили перший трейлер фільму
"Відблиск" – перший трейлер фільму: дивіться відео онлайн
Коли фільм покажуть в Україні наразі невідомо – дата офіційної прем’єри наразі не оголошена.
До речі, це не єдиний український фільм на Венеційському кінофестивалі.
- У програмі "Горизонти" кінофестивалю бере участь фільм "Носоріг" українського режисера Олега Сенцова;
- Також у програмі бере участь фільм "Цензорка" режисера Петера Керекеша – фільм знятий за участі українських фахівців та виступає як копродукція.
- Крім цього, у позаконкурсній програмі фестивалю відбулася прем'єра фільму "Окопи" французького журналіста Лу Бюро. Події стрічки розвиваються на сході України та розповідають про війну.