Відкриття Венеціанського кінофестивалю 2026: цікаві деталі

83-й Венеційський міжнародний кінофестиваль стартував на острові Лідо. Попереду 11 днів кіно, червоних доріжок, гучних прем’єр і традиційних суперечок про те, хто цього року заслужив "Золотого лева".

Як повідомляє deadline, журі основного конкурсу очолює Меггі Джилленгол – акторка та режисерка, чий режисерський дебют "Незнайома дочка" свого часу також був представлений у Венеції.

Джордж Клуні отримав свого "Лева"



Джордж Клуні вже отримав Золотого лева / Фото Getty images



Ще до того, як журі почало роздавати конкурсні нагороди, Венеція вручила одну з головних почесних відзнак.

Джордж Клуні отримав почесного "Золотого лева" за внесок у кінематограф. Таку ж нагороду цього року отримує легендарна акторка Еллен Берстін.

А що дивитися

Цього року Венеція зробила ставку на гучні прем’єри. У конкурсі – нові фільми Мартіна Макдони, Вернера Герцога, Лі Чхан Дона, Хірокадзу Корееди та інших відомих режисерів.

Серед найбільш очікуваних – "Дикий кінь номер дев’ять" / Wild Horse Nine, Primetime з Робертом Паттінсоном і Bunker з Пенелопою Крус та Хав’єром Бардемом.

А поза конкурсом фестиваль традиційно дозволяє собі трохи більше свободи: тут будуть документальні фільми про Ілона Маска, Бернардо Бертолуччі, Oasis та інші гучні імена.

Поки Венеційський кінофестиваль лише відкриває червоний сезон, Одеський уже добігає кінця – і саме час встигнути зловити найцікавіше. Ми зібрали фільми з цьогорічного ОМКФ, які точно варто додати до списку перегляду – від українських прем’єр до гучних гала-показів.