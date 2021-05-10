"Веном" повертається в кінотеатри: опублікували перший трейлер продовження

Компанія Sony оприлюднила перший вражаючий трейлер нової частини фільму про персонажа із кіновсесвіту Marvel. Близько трьох хвилин карколомних подій з непередбачуваними поворотами сюжету: дивіться на Кіно 24.

Перші кадри трейлеру навіюють просту атмосферу співжиття звичайної людини Едді Брока (Том Гарді) з марвелівським персонажем Веномом: бельгійські вафлі на сніданок – звична рутина. Але трейлер набуває неочікуваного напруженого повороту, коли в картину входить Клетус Кеседі, він же Карнаж (Вуді Гаррельсон).

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Глядачі стають свідками того, як Кеседі стає Карнажем під час своєї страти у в'язниці за його жахливі злочини.

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Сюжет нового фільму про Венома

Події фільму відбуваються у звичній манері Marvel: над світом нависла загроза і він потребує нового героя. Тандему Едді Брока та інопланетного симбіота Венома потрібно об'єднати свої сили проти нового ворога –нестримного монстра-вбивці Карнажа.

Режисером стрічки виступив Енді Серкіс разом з Columbia Pictures (спільно з Marvel і Tencent Pictures). У фільмі також з'являться такі актори, як: Мішель Вільямс, Рід Скотт, Наомі Гарріс.

Прем'єру фільму шанувальники франшизи чекають у кінотеатрах 24 вересня 2021 року.