Netflix запустив на ютубі нескінченну трансляцію танцю із серіалу "Венздей"

Серіал "Венздей" Тіма Бертона для Netflix лідирує за переглядами. У перший тиждень він обіграв "Дивні дива 4" і став найпопулярнішим. Однією з найцікавіших сцен у серіалі є танець Венздей на святковому балу.

Netflix вирішив ще більше підігріти інтерес до серіалу. Цього тижня він запустив його нескінченну трансляцію на ютубі.

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Що відомо про танець Венздей у серіалі

Netflix запустив трансляцію танцю 2 грудня. Цікаво, що Дженна Ортега сама поставила танцювальну сцену з "Венздей".

Вся дія відбувається на щорічному танцювальному заході Rave'N в Nevermore Academy. Вендзей запалює танцем у 4 серії під пісню Goo Goo Muck американського рок-гурту The Cramps.

Насправді я почувала себе дуже невпевнено. Я сама поставила хореографію, і я думаю, цілком очевидно, що я не танцюристка і не хореографка,

зізналася Ортега.

Нескінченна трансляція танцю Венздей у ютубі: дивіться відео

Що варто знати про серіал "Венздей"