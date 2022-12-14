Як створювали кімнату Венздей та Енід: секрети унікального простору від дизайнера серіалу

Постановник комедійного серіалу жахів "Венздей" Марк Скратон поділився секретами створення кімнати для головної героїні та її подруги-сусідки Енід. Цікаві деталі читайте нижче.

У новому улюбленому серіалі Netflix, глядачі спостерігають, як Венздей Аддамс переводять до Академії Nevermore, школи-інтернату для ізгоїв. Там на неї чекає весела "подруга" Енід з абсолютно протилежним світоглядом. Її кімната – різнобарвна та яскрава. Ну що ж, Венздей це не підходить.

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Згодом вона розділяє кімнату навпіл і створює свій затишок у ній – похмурий, але унікальний. На зловісному горищі вона проводить чимало часу за друкарською машинкою.

Як створювали кімнату Венздей – секрети унікального простору від художника-постановника

"Ми знали, що в ньому (серіалі, – 24 канал) мають бути ці два протилежні персонажі. Коли Венздей вперше заходить до цієї кімнати, Енід сама практично ізгой, тому що живе одна в цій барвистій ізоляції, коли з'являється Венздей. Нам потрібно було знайти спосіб показати це у дуже графічному стилізованому вигляді за допомогою яскравих кольорів та чорно-білого зображення", – поділився Марк Скратон.

Вікно як центральний елемент у кімнаті

У кожній серії можна побачити масивний вітраж у центрі кімнати, який став невіднятним елементом дизайну у їхньому просторі. Дизайнер зазначив, що у творців шоу задовго до зйомок існувала ідея, що вікно домінуватиме в кімнаті як центральний елемент. "Ми вирішили, що вікно має відчинятися і повертатися, щоб вони могли пролізти всередину, а не мати двері. Це стало дуже метафоричним для їхніх стосунків. Ми пробували різні способи пропускання світла через вікно, щоб весь колір просто затримувався на стороні Енід, а на стороні Венздей нічого не було", – поділився він.

Кімната Венздей Аддамс та Енід / Netflix

Приховані елементи дизайну, які фанати могли не помітити

За словами Скратона, одна річ, яку ми бачили в серіалі й, яка нам дуже сподобалася, але ми особливо не цікавилися нею, це футляр для кришталевої кулі. Цей елемент дизайну додав магічності та загадковості кімнаті Венздей.

Елементи інтер’єру у кімнаті Венздей Аддамс / Netflix

Унікальні предмети для простору Венздей

Сторона Венздей у кімнаті була неабияк цікавою, як і для глядачів, так і для самиї творців шоу. Дивовижно, що у ній немає нічого, окрім декількох специфічних об'єктів. "Ми сіли та розглянули ключові елементи, які їй були потрібні, такі як ліжко та письмовий стіл, а потім вирушили по всьому світу, щоб знайти ідеальні предмети для Венздей".

Її письмовий стіл привезли з Лондона, а друкарську машинку – з Америки. Ми переглянули безліч різних люстр, щоб знайти ту, яка була найзубастішою і найгострішою, і ми знайшли маленький старовинний трубчастий годинник. Тож, якщо здавалося, що це все сучасне – це не зовсім так,

– поділився Скратон.

Друкарська машинка – улюблена річ Венздей / Netflix

А що з кімнатою Енід

Для кімнати Енід використали всі можливі кольори та текстури. Вона захоплюється K-pop і цим світом, тому це було рушійною силою. Їй подобається все яскраве, дивовижне, єдинороги та веселки. Нам було так весело отримувати речі для цього.

Також Скратон сказав, що загалом для створення світла у кімнаті використали 90 джерел – від гірлянд до настільних ламп та прихованих вогнів під речами.

Різнобарвна та яскрава кімната Енід – сусідки Венздей / Netflix

Головне джерело натхнення дизайнера – мультфільми Чарлза Аддамса

Скратон розповів, що він з іншими творцями шоу, переглянули багато мультфільмів Чарлза Аддамса і це стало їхнім головним джерелом натхнення. "Світ, де вони живуть, дуже вічний. Хоча серіал з усіх боків дуже сучасний, ми хотіли, щоб Венздей існувала у свій час".

Венздей біля вікна у серіалі / Netflix