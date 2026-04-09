Які нові актори з'являться у 3 сезоні серіалу "Венздей"

У третьому сезоні серіалу "Венздей" з'являться три запрошені зірки. До акторського складу долучаться Ліна Гіді ("Гра престолів", "Покинуті"), Ендрю Маккарті ("Вогні святого Ельма", Brats) і Джеймс Ленс ("Тед Лассо").

Про це повідомили на офіційній сторінці серіалу "Венздей" в інстаграмі.

Що відомо про 3 сезону серіалу "Венздей"?

Ліна Гіді, Ендрю Маккарті та Джеймс Ленс приєднаються до нових акторів, яких оголосили раніше: Єви Грін, яка зіграє сестру Мортісії Аддамс, Вайнони Райдер, Кріса Сарандона, Ноа Тейлора, Оскара Моргана та Кеннеді Мойєра, пише Variety. Водночас наразі невідомо, які ролі вони виконають.

Цього сезону ми вітаємо нових учнів, нових вчителів та розкопаємо кілька давно забутих секретів родини Аддамс. Не кажіть, що вас не попереджали,

– цитує Tudum шоуранерів серіалу Альфреда Гофа та Майлза Міллара.

Зйомки третього сезону серіалу, як і попередніх, проходитимуть у Дубліні – столиці Ірландії. Американська акторка Дженна Ортега повернеться до ролі Венздей Аддамс.

Також у зйомках візьмуть участь Емма Маєрс, Фред Армісен, Хантер Дуен, Джой Сандей, Муса Мостафа, Джорджі Фармер, Ісаак Ордонез, Біллі Пайпер, Луянда Унаті Льюїс-Ньяво, Віктор Доробанту, Еві Темплтон, Луїс Гузман, Кетрін Зета-Джонс і Джоанна Ламлі.

Автором персонажів, на основі яких створений серіал, є художник Чарлз Аддамс. Режисером "Венздей" став Тім Бертон.

Про що серіал "Венздей"?