6 серпня на Netflix вийшов другий сезон популярного серіалу "Венздей". Напередодні прем'єри головна акторка Дженна Ортега записала спеціальне відеозвернення до українських глядачів.

Повідомляє Кіно 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Netflix в Україні.

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У ролику Венздей привітала фанатів з України та запросила дивитися продовження серіалу.

Привіт, Україно! "Невермор" кличе! Більше монстрів, більше таємниць, ще більше мороку. "Венздей" вже доступний на Netflix,

– сказала зірка.

Водночас такі звернення акторка записала і для фанатів з інших країн, тож це стало частиною міжнародної промокампанії серіалу.

Напередодні наша редакція писала, що потрібно знати перед переглядом другого сезону "Венздей".