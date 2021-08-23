Веселе відтворення культової Bella Ciao в "Паперовому будинку": кумедне відео

Netflix India опублікував відео, в якому звучить легендарна пісня Bella Ciao з кадрами із популярного серіалу "Паперовий будинок". Виконавцем гімну Jaldi Aao став Nucleya – автор танцювальної музики.

У відео представлені Аніл Капур, Радхіка Апте, Рана Даггубаті і Шруті Хасан. Пісня Bella Ciao звучить у найнапруженіших та відверто важких моментах серіалу.

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Що розповідає сюжет "Паперового будинку"

Шоуранер Алекс Піна розповів, що в першій половині 5 частини "Паперового дому" буде багато вибухового екшену і жорстких сцен. Так, героям в перших серіях належить осмислити нещодавні сумні події, але часу в цьому жаркому пеклі на "посумувати" у них буде мало. Втім, в другій половині сезону очікуються дуже емоційні сцени.

Що показали у ролику

Музичний кліп відтворює деякі моменти із "Паперового будинку". Ролик показує Шруті із квіткою в роті, як видно після смерті персонажа в 4 сезоні, і Аніл Капур, що танцює на касі, як це зробив Денвер під час першого пограбування. Радхіка Нараян також з'являється у відео з Вікрантом Мессей і говорить, що хотіла б побачити Артура мертвим в останньому сезоні.

Я великий шанувальник Money Heist, тому працювати над цим гімном було дуже весело. Як людина, яка любить серіал, пісня виражає те, що відчуваю я і всі інші фанати,

– поділився Nucleya.

"Jaldi Aao – це веселе відтворення культової Bella Ciao, присвячене шанувальникам шоу, гімн ідеально передає всі наші емоції і підкреслює нашу любов до персонажів. Зйомка кліпу була для мене приголомшливим досвідом, і всі великі артисти, які брали участь в ній, втілили її в життя. Це бадьора пісня на декількох мовах, по-справжньому оспівує дух фанатів, "розкиданих" по всій країні. Нарешті все, що я можу сказати, це – Money Heist – Jaldi Aao!", – доповнив актор.

"Паперовий будинок" Jaldi Aao 2021 рік: дивіться веселе відео