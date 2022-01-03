Вгадайте фільм за кадром: тест, який пройдуть справжні кіномани

Новий 2022 рік обіцяє багато цікавих прем’єр. На нас чекають драми, бойовики, комедії, трилери та багато іншого. Але поки творці шоу нас інтригують трейлерами та цікавими фактами з нових стрічок, пропонуємо закріпити свої знання кіносвіту за 2021 рік і пройти тест для справжніх кіноманів.

Ми вже писали про найпопулярніші картини, які вас вразили у 2021 році. Серед найпопулярніших фільмів, які вийшли на стрімінгових сервісах у 2021 році – "Дюна", "Остання дуель", "Веном 2: Карнаж", "Матриця: Воскресіння", "Ліга справедливості Зака Снайдера", "Друзі: Возз'єднання" та інші.

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Сьогодні пропонуємо перевірити свої знання про найгучніші релізи, пройшовши тест для найпалкіших шанувальників кіно. Спробуйте впізнати фільм за кадром чи описом!