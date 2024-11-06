Майбутній президент США у кіно: 3 культові фільми, у яких зіграв Дональд Трамп

Напередодні виборів у США 2024 року деякі аналітики та експерти висловлювали припущення, що Камала Гарріс, віцепрезидентка США, має реальний шанс стати наступним президентом країни. Однак, всупереч очікуванням, наступним президентом США стане Дональд Трамп.

Ми зібрали список фільмів, у яких з'являвся майбутній президент США. Його участь у кінематографі, хоч і була незначною, але залишила яскравий слід в попкультурі.

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Фільми з Дональдом Трампом

"Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку"

Це не просто продовження культового різдвяного фільму, а й ще одна пригода для найменшого героя Америки – Кевіна МакКалістера! Тепер він не вдома, а в самому серці Нью-Йорка, і, на відміну від попереднього фільму, він має у своєму розпорядженні чималеньку суму грошей і кілька кредитних карток. Це дає йому всі можливості перетворити місто на величезний майданчик для своїх веселих ігор. Всі знайомі пам'ятають, як Кевін, залишившись один вдома, створював цілу низку пасток для двох не дуже розумних злодіїв. Але цього разу все ще цікавіше!

"Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку": дивіться онлайн уривок із Дональдом Трампом

Із самого початку фільму Кевін потрапляє в нову ситуацію: його старі приятелі – шахраї Гарі й Марв, які потрапили до в'язниці через підступні пастки Кевіна, раптом втікають і знову опиняються в Нью-Йорку. І, як на зло, вони виявляються саме в тому самому місті, де Кевін планує розважатися. Однак бандитів чекають нові, ще більш хитрі та небезпечні пастки, які, як завжди, створює для них сам Кевін.

Але найцікавіший момент фільму – це камео Дональда Трампа. Він робить свою першу появу в кіно, зігравши самого себе. В одній з ключових сцен, коли Кевін опиняється в розкішному готелі Plaza, він заблукав і не може знайти свого батька. В цей момент він звертається до самого Трампа, який, звісно, є одним з власників цього готелю. Трамп дає Кевіну кілька порад, як знайти батька, і надає допомогу, стаючи своєрідним гідом у світі великого бізнесу і розкошів.

"Секс і місто"

У відомому серіалі "Секс і місто" Дональд Трамп з'являється в декількох епізодах, де грає самого себе, ставши частиною легендарної попкультури, якою захоплюється весь світ. Його появи в серіалі – це не просто камео, а й курйозні моменти, які стали знаковими для фанатів шоу.

"Секс і місто": дивіться онлайн трейлер серіалу

Одна з таких сцен, що запам'яталася багатьом, відбувається, коли Трамп зустрічає одну з головних героїнь – Керрі Брэдшоу (яку грає Кім Кетролл). У цьому епізоді між ними виникає комічна взаємодія, яка миттєво потрапляє в серце шанувальників серіалу.

"Зразковий самець"

Дональд Трамп зробив камео у романтичній комедії "Зразковий самець", де знову зіграв самого себе. Цей фільм, який став культовим, був написаний і поставлений Беном Стилером, який також виконував головну роль – модель Дерека Зулендера. "Зразковий самець" – це пародія на модельний бізнес і світ моди, і в ньому є багато гумору, сатира та комічних ситуацій.

Трамп з'являється у короткій, але дуже помітній сцені в готелі, де відбувається одна з важливих подій фільму. У цій сцені Трамп без зайвих зусиль і виглядає як самий собі, даючи декілька порад Зулендеру, який знаходиться у своїй типовій модній манері. Трамп не має великої ролі, але його камео додає фільму ще більше глосівного гумору, адже це частина пародії на елітний і багатий світ.

"Зразковий самець": дивіться онлайн трейлер фільму

Його участь в "Зразковому самці" підкреслила не тільки його бізнесовий імідж, але й роль, яку він займав у світі шоубізнесу та медіа.

Як і в багатьох своїх камео, Трамп виглядав на екрані так, ніби він не просто зіграв себе, а був органічною частиною жартів і сатири фільму. Ця поява стала ще одним яскравим моментом у його "кінематографічному портфоліо" і залишила слід у пам'яті шанувальників.