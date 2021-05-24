"Вічні" з Анджеліною Джолі: мережу вразив трейлер і постер фантастичного бойовика

Супергеройський екшн "Вічні" від Marvel Studios представляє нову неймовірну команду супергероїв кіновсесвіту Marvel. Прем’єра в Україні відбудеться 4 листопада 2021 року.

Кадри зосереджуються на ролі Анджеліні Джолі, яка вправно володіє надзвичайно крутим золотим мечем. І лише декілька секунд ми можемо вловити героїв решти команди, яка, мабуть, збирається знову, щоб зіткнутися з невідомими силами. Закадровий голос повідомляє нам місію "Вічних": "Коли ти любиш щось, ти борешся за це".

До теми 5 найкращих фільмів травня 2021: огляд кінопрем'єр місяця

"Вічні" 2021: офіційний український тизер-трейлер онлайн

Нарешті ми побачили офіційний український тизер-трейлер "Вічних". ВІн про епічну історію, події якої відбуваються протягом кількох тисячоліть та безсмертних героїв, які змушені вийти з тіні, аби захистити людство від найдавніших ворогів, Девіантів.



Новий постер фільму "Вічні" / Фото Marvel Studios

Акторський склад фільму "Вічні"

Анджеліна Джолі ("Чаклунка: Повелителька темряви"),

Річард Медден ("1917"), Сальма Гаєк ("Тілоохоронець дружини кілера"),

Кумейл Нанджіані ("Дулітл", "Махач вчителів"),

Джемма Чан ("Капітан Марвел"),

Кіт Герінґтон (серіал "Гра престолів")

Р

ежисеркою фільму "Вічні"

стала

Хлоя Чжао

, – режисерка фільму

"Земля кочівників"

(Nomadland), яка на

року виборола перемогу в номінації за найкращу режисерську роботу.