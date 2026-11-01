Від Netflix до HBO Max: найочікуваніші прем'єри серіалів листопада 2026 року

Листопад вирішив остаточно зіпсувати наші плани на продуктивні вечори. Поки одні стримінги повертають улюблених героїв, інші заманюють глядачів гучними новинками, голлівудськими зірками та сюжетами, від яких неможливо відірватися. Залишилося лише знайти час на сон.

24 Канал зібрав найцікавіші серіальні прем'єри листопада 2026 року на Netflix, HBO Max, Apple TV, Prime Video, Disney+ та інших платформах. У добірці – детективи, трилери, романтичні історії, комедії та масштабне фентезі.

"Позолочене століття" – 4 сезон

Дата прем'єри: 1 листопада

Де дивитися: HBO, HBO Max

Кількість серій: 8

У Нью-Йорку кінця XIX століття знову розгортається боротьба за статус, гроші та вплив. Родина Расселів змушена зіткнутися з наслідками власних амбіцій, поки їхні суперники готуються повернути втрачені позиції. Розкішні сукні, дорогі маєтки й інтриги, на тлі яких сучасні сімейні сварки здаються дитячими забавками.



"Позолочене століття": дивитись трейлер

"Басс проти машин"

Дата прем'єри: 3 листопада

Де дивитися: Netflix

Кількість серій: 6

У похмурому світі стімпанк-вестерну, де поряд із бандитами існують смертоносні машини та надприродні істоти, батько готовий на все заради порятунку родини. Анімаційний бойовик для дорослих поєднує атмосферу Дикого Заходу з науковою фантастикою. Вихідні на природі тут точно не рекомендуються.

"Басс проти машин": дивитись трейлер

"Найвеличніший"

Дата прем'єри: 4 листопада

Де дивитися: Prime Video

Кількість серій: 8

Біографічна драма розповість про життя легендарного боксера Мухаммеда Алі – від перших спортивних перемог до боротьби за власні переконання. У центрі сюжету не лише боксерський ринг, а й особисте життя спортсмена, його родина та шлях до світової слави. Адже бути легендою непросто, особливо коли від тебе чекають перемог навіть поза рингом.

"Найвеличніший": дивитись трейлер

"Стік" 2 сезон

Дата прем'єри: 4 листопада

Де дивитися: Apple TV

Кількість серій: 10

Овен Вілсон повертається до ролі колишнього професійного гольфіста Прайса Кегілла, який намагається побудувати нове життя, допомагаючи талановитому юному спортсмену. Другий сезон продовжить історію незвичайної команди, де між тренуваннями, турнірами та особистими проблемами герої намагаються не втратити себе. Іноді найскладніше в гольфі – не влучити в лунку, а розібратися у власному житті.

"Стік": дивитись трейлер

"Усе чесно" 2 сезон

Дата прем'єри: 4 листопада

Де дивитися: Hulu, Disney+

Кількість серій: 8

Кім Кардаш'ян повертається до ролі адвокатки Аллури Ґрант. Цього разу команда успішних юристок зіткнеться не лише зі скандальними розлученнями клієнтів, а й із загрозою розпаду власної фірми. Тут навіть найміцніша жіноча дружба може не витримати кількох мільйонів доларів і вдало підібраного компромату.

"Усе чесно": дивитись терйлер

"Імператриця, що вийшла заміж вдруге"

Дата прем'єри: 4 листопада

Де дивитися: Hulu, Disney+

Кількість серій: 10

Корейська романтична дорама розповість про імператрицю Нав'є, чий чоловік вирішує розлучитися з нею заради іншої жінки. Однак покинута дружина не збирається страждати біля вікна. Вона погоджується на розлучення за однієї умови – одразу вийти заміж за принца сусіднього королівства.

"Імператриця, що вийшла заміж вдруге": дивитись трейлер

"Чорні голуби" 2 сезон

Дата прем'єри: 5 листопада

Де дивитися: Netflix

Кількість серій: 6

Кіра Найтлі повертається до ролі Гелен – дружини впливового політика, яка роками передає державні секрети шпигунській організації. У новому сезоні її чоловік наближається до посади прем'єр-міністра, а сама Гелен опиняється в центрі небезпечної змови. Ідеальний момент, щоб зрозуміти: подвійне життя – це не завжди про коханця.

"Чорні голуби": дивитись трейлер

"Північ від Півночі" – 2 сезон

Дата прем'єри: 5 листопада

Де дивитися: Netflix

Кількість серій: 8

Молода мати Сіая намагається почати нове життя після розлучення у маленькому арктичному містечку. Однак знайти себе там, де всі знають твої проблеми краще за тебе, виявляється непросто. Особливо коли на горизонті з'являються нові романтичні пригоди.

"Північ від Півночі": дивитись трейлер

"Водії кампусу"

Дата прем'єри: 6 листопада

Де дивитися: Prime Video

Кількість серій: 6

Французька романтична драма розповість про студентку Лоїс, яка після болісного розриву змушена оселитися з Лейном – популярним хлопцем, що керує сервісом перевезень для студентів. Він не вірить у серйозні стосунки, вона не хоче знову закохуватися. Звісно ж, усе закінчиться максимально передбачувано – принаймні на початку.

"Водії кампусу": дивитись трейлер

"Стає тільки гірше"

Дата прем'єри: 6 листопада

Де дивитися: Paramount+

Кількість серій: 6

Троє найкращих друзів після університету намагаються знайти роботу, кохання та хоча б якусь стабільність у Лондоні. Натомість отримують фінансові проблеми, невдалі побачення й усвідомлення, що доросле життя – це якась дуже погана комедія.

"Стає тільки гірше": дивитись трейлер

"Місто Бога: Боротьба триває" 2 сезон

Дата прем'єри: 8 листопада

Де дивитися: HBO Max

Кількість серій: 6

Продовження кримінальної драми, пов'язаної з культовим бразильським фільмом "Місто Бога". Після смерті місцевого наркобарона починається жорстока боротьба за контроль над районом. Політики, злочинці та мешканці опиняються по різні боки конфлікту, а спроби змінити життя на краще знову перетворюються на небезпечну гру.

"Місто Бога: Боротьба триває": дивитись трейлер

"Інститут" – 2 сезон

Дата прем'єри: 8 листопада

Де дивитися: MGM+

Кількість серій: 8

Продовження містичного трилера за мотивами роману Стівена Кінга. Після втечі з таємничого закладу діти з надприродними здібностями намагаються знищити організацію, яка проводила над ними експерименти. Однак їхні переслідувачі навіть не думають здаватися.



"Інститут": дивитись терйлер

"Володар перснів: Персні влади" – 3 сезон

Дата прем'єри: 11 листопада

Де дивитися: Prime Video

Кількість серій: 8

Середзем'я опиняється на межі масштабної війни. Саурон продовжує свій шлях до абсолютної влади та наближається до створення Єдиного Персня. Ельфи, гноми й люди змушені об'єднуватися проти темряви. Хоча, знаючи мешканців Середзем'я, домовитися між собою їм буде чи не складніше, ніж перемогти ворога.

"Володар перснів: Персні влади": дивитись трейлер

"Тіло"

Дата прем'єри: 11 листопада

Де дивитися: Netflix

Кількість серій: 8

Група школярок із католицької школи вирішує провести незвичайний ритуал посвяти для новенької учасниці танцювальної команди. Однак після цього дівчата починають бачити пророчі видіння, а містечком шириться справжня паніка.

"Тіло": дивитись трейлер

"Суперники" – 2 сезон, друга частина

Дата прем'єри: 11 листопада

Де дивитися: Disney+, Hulu

Кількість серій: 6 нових епізодів

Британська драма повертається з новими скандалами, зрадами та любовними пригодами заможних мешканців графства Ратшир. Боротьба за телевізійний бізнес загострюється, старі союзи руйнуються, а романтичні стосунки стають ще заплутанішими.

"Суперники": дивитись трейлер

"Хороша донька"

Дата прем'єри: 12 листопада

Де дивитися: Peacock

Кількість серій: 6

Дві сестри, яких у дитинстві розділила жахлива трагедія, змушені знову зіткнутися зі своїм минулим після нового злочину в рідному містечку. Поступово з'ясовується, що родинні таємниці можуть бути значно страшнішими за сам злочин.



"Хороша донька": дивитись трейлер

"Імператриця" – 3 сезон

Дата прем'єри: 12 листопада

Де дивитися: Netflix

Кількість серій: 6. Фінальний сезон

Шлюб імператриці Єлизавети та Франца переживає серйозну кризу. Подружня зрада, політичні конфлікти й проблеми зі здоров'ям змушують героїню переосмислити власне життя. І поки Єлизавета намагається знайти свободу, імператорський двір доводить, що токсичні стосунки існували задовго до появи психологів та подкастів про саморозвиток.

"Імператриця": дивитись трейлер

"Блакитні вогні" – 4 сезон

Дата прем'єри: 12 листопада

Де дивитися: BritBox

Кількість серій: 6

Поліцейські Белфаста зіткнуться з новими злочинами, небезпечними таємницями та загрозою, яка може зруйнувати їхню команду. Судовий процес у справі про вбивство відкриває старі секрети, а герої змушені вирішити, кому можна довіряти.

"Блакитні вогні": дивитись трейлер

"12 12 12"

Дата прем'єри: 13 листопада

Де дивитися: Apple TV

Кількість серій: 8

Ентоні Макі та Джеймі Дорнан зіграли головні ролі у кримінальному трилері про грандіозне пограбування. Назва натякає на три часові відрізки: 12 місяців підготовки, 12 годин операції та 12 днів після злочину. Сюжет розгортатиметься одразу в кількох часових лініях.

"12 12 12": дивитись трейлер

"Філомена Канк про кіно"

Дата прем'єри: 15 листопада на Netflix

Де дивитися: Netflix

Кількість серій: 3

Філомена Канк повертається, щоб пояснити людству історію кінематографа – від появи перших камер до сучасних спецефектів та штучного інтелекту. Звісно, її запитання знову ставитимуть експертів у незручне становище. У проєкті з'являться Бенедикт Камбербетч, Майкл Бей та інші представники кіноіндустрії.

"Філомена Канк про кіно": дивитись трейлер

"Альтруїсти"

Дата прем'єри: 19 листопада

Де дивитися: Netflix

Кількість серій: 8

Джулія Гарнер та Ентоні Бойл зіграли головні ролі в драмі про криптовалютного підприємця Сема Бенкмана-Фріда та Керолайн Еллісон. Двоє молодих амбітних людей мріяли змінити фінансовий світ, але опинилися в центрі скандалу з мільярдними збитками.

"Альтруїсти": дивитись трейлер

"Персі Джексон та Олімпійці" – 3 сезон

Дата прем'єри: 20 листопада

Де дивитися: Disney+

Кількість серій: 8

Третій сезон екранізує роман Ріка Ріордана "Прокляття титана". Після загадкового зникнення Аннабет Персі вирушає на небезпечні пошуки, під час яких зіткнеться з новими богами, титанами та пророцтвом, здатним змінити долю Олімпу.



"Персі Джексон та Олімпійці": дивитись трейлер

"Шершні" – 4 сезон

Дата прем'єри: 20 листопада

Де дивитися: Paramount+

Культовий психологічний трилер повертається з фінальним сезоном. Історія дівчат, які вижили після авіакатастрофи, наближається до завершення. Нарешті глядачам обіцяють показати їхнє повернення з дикої природи.

"Шершні": дивитись трейлер

"Розкопки"

Дата прем'єри: 23 листопада

Де дивитися: Peacock

Кількість серій: 10

Емі Полер та Г'ю Лорі зіграли головні ролі в комедії про групу археологів, які під час розкопок у Греції знаходять загадковий артефакт. Замість спокійної наукової роботи на героїв чекають змови, переслідування та пригоди.

"Розкопки": дивитись трейлер

"Той, хто біжить по лезу" 2099

Дата прем'єри: 25 листопада

Де дивитися: Prime Video

Кількість серій: 8

Події розгортатимуться через 50 років після фільму "Той, хто біжить по лезу 2049". У футуристичному Лос-Анджелесі люди втратили колишню владу, а репліканти отримали контроль над містом. Утікачка Кора змушена співпрацювати з репліканткою Олвен, щоб розкрити небезпечну таємницю.

"Той, хто біжить по лезу": дивитись трейлер

"Мисливські дружини" – 2 сезон

Дата прем'єри: 26 листопада

Де дивитися: Netflix

Кількість серій: 8

Софі та Марго повертаються до небезпечного світу багатих техаських родин. Нові таємниці, старі образи, зради та вбивства знову змушують жінок грати за правилами, де довіряти не можна навіть найближчим.

"Мисливські дружини": дивитись трейлер

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