Від творців "Носорога": 5 фільмів 1990-х для зимових вихідних
Джерело:фейсбук Rhino / Носоріг
Творці фільму "Носоріг" запропонували згадати вартісне кіно періоду 1990-х і склали невелику добірку. Про 5 чудових фільмів для зимових вихідних читайте у матеріалі.
"Їх крутили на телебаченні. Купували на відеокасетах. Показували у кіно", – зазначили творці "Носорога", який також захопливо демонструє сцени з лихих 1990-х. За словами авторів, часто героїв цих фільмів зображали на дитячих наліпках чи іграшках.
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5 фільмів 1990-х для зимових вихідних
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"Шлях дракона", 1973 рік
За сюжетом, головний герой переїжджає з Гонконгу в Рим, щоб допомогти друзям родини, чий ресторан захотіли відібрати місцеві мафіозі. Тан з легкістю перемагає всіх, але не все так просто, на його арену виходить загадковий американець Колт.
Мегауспішне кіно Брюса Лі, яке розривало американський прокат і українські відеосалони.
"Шлях дракона": дивіться трейлер
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"Круті хлопці", 1990 рік
У фільмі йдеться про початківця гангстера, який вчить його красти.
Класика кримінального кіно від видатного Мартіна Скорсезе. Ролі виконали Роберт де Ніро, Джо Пеші й Рей Ліотта.
"Круті хлопці": дивіться трейлер
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"Перехрестя Міллера", 1990 рік
У центрі подій – США 1930-х років у період сухого закону. Час заборони на продаж, виробництво та транспортування алкоголю. Сюжет розгортається навколо розумного й авторитетного злочинця Тома Реґана.
Ще одна класична кримінальна драма від братів Коенів. Їхня творчість частково знаходить відлуння й в "Носорогу".
"Перехрестя Міллера": дивіться трейлер
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"Термінатор 2: Судний день", 1991 рік
Це другий фільм із серії про Термінатора. Події відбуваються через кілька років після того, як Сарі Коннор і Кайлу Різу вдалося відвернути зміну історії та дати людству на перемогу у війні проти машин.
Фільм, який не потребує представлення. Втім, потребує повторного перегляду.
"Термінатор 2: Судний день": дивіться трейлер
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"Скажені пси", 1992 рік
У стрічці йдеться про пограбування ювелірного магазину, яке перетворилося у криваву бійню.
Фільм, який дав путівку у творчий шлях Квентіну Тарантіно. Досі одна з найкращих картин режисера.
"Скажені пси": дивіться трейлер
Що відомо про "Носорога" Олега Сенцова
Нагадаємо, дев'ять років тому, у 2012 році, Держкіно погодилось підтримати картину Олега Сенцова. Однак, розпочати роботу над нею режисеру не вдалось через незаконне ув'язнення в російській в'язниці. Процес пішов лише 2020 року. Його картина "Носоріг" ґрунтується на реальних подіях і правдиво показує жорстокі 1990-ті. У центрі сюжету – історія хлопця, який потрапляє до кримінального світу. Однак, автор стрічки стверджує, що вона не про бандитів, а про "історію України".
Світова прем'єра фільму "Носоріг" відбудеться 10 вересня на Венеційському кінофестивалі у рамках програми "Горизонти".
"Носоріг" 2021: дивіться трейлер