Від творців "Носорога": 5 фільмів 1990-х для зимових вихідних

Творці фільму "Носоріг" запропонували згадати вартісне кіно періоду 1990-х і склали невелику добірку. Про 5 чудових фільмів для зимових вихідних читайте у матеріалі.

"Їх крутили на телебаченні. Купували на відеокасетах. Показували у кіно", – зазначили творці "Носорога", який також захопливо демонструє сцени з лихих 1990-х. За словами авторів, часто героїв цих фільмів зображали на дитячих наліпках чи іграшках.

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5 фільмів 1990-х для зимових вихідних

"Шлях дракона", 1973 рік

За сюжетом, головний герой переїжджає з Гонконгу в Рим, щоб допомогти друзям родини, чий ресторан захотіли відібрати місцеві мафіозі. Тан з легкістю перемагає всіх, але не все так просто, на його арену виходить загадковий американець Колт.

Мегауспішне кіно Брюса Лі, яке розривало американський прокат і українські відеосалони.

"Шлях дракона": дивіться трейлер

"Круті хлопці", 1990 рік

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У фільмі йдеться про початківця гангстера, який вчить його красти.

Класика кримінального кіно від видатного Мартіна Скорсезе. Ролі виконали Роберт де Ніро, Джо Пеші й Рей Ліотта.

"Круті хлопці": дивіться трейлер

"Перехрестя Міллера", 1990 рік

У центрі подій – США 1930-х років у період сухого закону. Час заборони на продаж, виробництво та транспортування алкоголю. Сюжет розгортається навколо розумного й авторитетного злочинця Тома Реґана.

Ще одна класична кримінальна драма від братів Коенів. Їхня творчість частково знаходить відлуння й в "Носорогу".

"Перехрестя Міллера": дивіться трейлер

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"Термінатор 2: Судний день", 1991 рік

Це другий фільм із серії про Термінатора. Події відбуваються через кілька років після того, як Сарі Коннор і Кайлу Різу вдалося відвернути зміну історії та дати людству на перемогу у війні проти машин.

Фільм, який не потребує представлення. Втім, потребує повторного перегляду.

"Термінатор 2: Судний день": дивіться трейлер

"Скажені пси", 1992 рік

У стрічці йдеться про пограбування ювелірного магазину, яке перетворилося у криваву бійню.

Фільм, який дав путівку у творчий шлях Квентіну Тарантіно. Досі одна з найкращих картин режисера.

"Скажені пси": дивіться трейлер

Що відомо про "Носорога" Олега Сенцова

Нагадаємо, дев'ять років тому, у 2012 році, Держкіно погодилось підтримати картину Олега Сенцова. Однак, розпочати роботу над нею режисеру не вдалось через незаконне ув'язнення в російській в'язниці. Процес пішов лише 2020 року. Його картина "Носоріг" ґрунтується на реальних подіях і правдиво показує жорстокі 1990-ті. У центрі сюжету – історія хлопця, який потрапляє до кримінального світу. Однак, автор стрічки стверджує, що вона не про бандитів, а про "історію України".

Світова прем'єра фільму "Носоріг" відбудеться 10 вересня на Венеційському кінофестивалі у рамках програми "Горизонти".

"Носоріг" 2021: дивіться трейлер