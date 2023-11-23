Вже в кінотеатрах: прем'єра військової біографічної драми "Наполеон"
Легендарний фільм "Наполеон" про багатогранне життя та героїчні досягнення великого історичного діяча Наполеона Бонапарта. Довгоочікувана прем'єра стрічки вже відбулася в українських кінотеатрах!
Читайте, про що фільм, які факти цікаво дізнатись, а також за які категорії премії Оскар змагатиметься стрічка про Наполеона.
Дивіться також Про фільм "Ми були рекрутами", документалістику та художнє кіно: інтерв'ю з Любомиром Левицьким
Відбулась прем'єра фільму "Наполеон": про що сюжет
Фільм розкриває історію стрімкого сходження до слави та влади звичайного французького офіцера Наполеона Бонапарта. Проєкт спершу отримав назву Kitbag ("ранець", "речовий мішок"), як відсилання на відомий вислів.
У кожному солдатському ранці лежить маршальський жезл,
– казав Наполеон Бонапарт.
Бонапарт відомий як творець однієї з найбільших імперій у світі й залишив свій слід в історії як законодавець і реформатор Європи. Однак його найбільшим бажанням було завоювати серце Жозефіни та, наслідуючи це, підкорити все інше, лише задля здобуття її визнання та захоплення. У фільмі глядачі отримають можливість розкрити деталі стосунків між Наполеоном та імператрицею Жозефіною.
У стрічці покажуть шість основних битв
Зйомки відбувались у Лінкольні, Грінвічі, Лондоні та інших містах Великої Британії, а також на Мальті. Військовий радник Пол Біддіс відповідав за створення армій французьких, австрійських, російських і британських сил для фільму.
Фільм позмагається за Оскар у категоріях: "Найкращий актор", "Найкращий режисер", "Найкраща акторка другого плану", "Найкращий дизайн".
"Наполеон": дивіться онлайн трейлер фільму
Цікаві факти про стрічку "Наполеон"
- Фільм було створено за допомогою відтворення картин відомих митців.
- Спеціально для однієї з батальних сцен було створено штучне озеро.
- Більшість сцен боїв у Франції було знято в Англії.
- Знімальна група зафіксувала понад 4,5 години матеріалу протягом зйомок, які тривали з початку лютого 2022 року.
- Бюджет фільму склав 200 мільйонів доларів.
- На майданчику одночасно працювало 11 камер, і для акторів "піхоти" та "артилерії" організували навчальний табір.
- Загальна тривалість фільму – 158 хвилин, проте режисерська версія триватиме 270 хвилин і буде доступна на стрімінгових платформах.