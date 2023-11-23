Вже в кінотеатрах: прем'єра військової біографічної драми "Наполеон"

Легендарний фільм "Наполеон" про багатогранне життя та героїчні досягнення великого історичного діяча Наполеона Бонапарта. Довгоочікувана прем'єра стрічки вже відбулася в українських кінотеатрах!

Читайте, про що фільм, які факти цікаво дізнатись, а також за які категорії премії Оскар змагатиметься стрічка про Наполеона.

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Відбулась прем'єра фільму "Наполеон": про що сюжет

Фільм розкриває історію стрімкого сходження до слави та влади звичайного французького офіцера Наполеона Бонапарта. Проєкт спершу отримав назву Kitbag ("ранець", "речовий мішок"), як відсилання на відомий вислів.

У кожному солдатському ранці лежить маршальський жезл,

– казав Наполеон Бонапарт.

Бонапарт відомий як творець однієї з найбільших імперій у світі й залишив свій слід в історії як законодавець і реформатор Європи. Однак його найбільшим бажанням було завоювати серце Жозефіни та, наслідуючи це, підкорити все інше, лише задля здобуття її визнання та захоплення. У фільмі глядачі отримають можливість розкрити деталі стосунків між Наполеоном та імператрицею Жозефіною.

У стрічці покажуть шість основних битв

Зйомки відбувались у Лінкольні, Грінвічі, Лондоні та інших містах Великої Британії, а також на Мальті. Військовий радник Пол Біддіс відповідав за створення армій французьких, австрійських, російських і британських сил для фільму.

Фільм позмагається за Оскар у категоріях: "Найкращий актор", "Найкращий режисер", "Найкраща акторка другого плану", "Найкращий дизайн".

"Наполеон": дивіться онлайн трейлер фільму

Цікаві факти про стрічку "Наполеон"