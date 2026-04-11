Чи справді буде продовження культового серіалу "Відчайдушні домогосподарки"

"Відчайдушні домогосподарки" – культовий серіал 2000-х років, створений сценаристом і продюсером Марком Черрі. Його полюбили глядачі в усьому світі, а дехто передивляється й досі.

Серіал "Відчайдушні домогосподарки" вийшов понад 20 років тому, проте шанувальники досі очікують на продовження.

Не пропустіть Коли вийде довгоочікуване продовження серіалу "Паперовий будинок: Берлін" на Netflix

Чи буде продовження "Відчайдушних домогосподарок"?

У соціальній мережі Threads зараз обговорюють можливе повернення "Відчайдушних домогосподарок". Ще у квітні 2025 року видання Deadline, з посиланням на джерела, повідомляло, що кінокомпанія Onyx Collective займеться виробництвом проєкту "Вістерія Лейн" – нової версії культового серіалу.

Серіал "Вістерія Лейн" від сценаристки Наталі Чайдес описується як весела, сексуальна, похмуро-комедійна мильна опера, детектив у стилі "Відчайдушних домогосподарок".

Здається, що всі люди на вулиці Вістерія Лейн живуть як у казці: гарні будинки, чудові сім'ї та блискучі позашляховики, але за кожним парканом щось приховане.

Як пише The Sun, спін-офф серіалу очікується у 2027 році. Проте зазначається, що "Вістерія Лейн" не є прямим продовженням "Відчайдушних домогосподарок" і не буде 9 сезоном. Крім того, це історія про нових персонажів, ніхто з оригінального акторського складу не долучився до зйомок.

Що відомо про серіал "Відчайдушні домогосподарки"?