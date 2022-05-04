"Відфільтрувала" друзів, – зірка "Кріпосної" про єдиного актора з Росії, якого вважає адекватним

Українська акторка театру, кіно та дубляжу Анна Сагайдачна зробила ретельну "фільтрацію" друзів. Втім, російського актора Кирила Кузнєцова вважає адекватним, адже він єдиний з її колег, хто підтримав Україну.

Зірка серіалу "Кріпосна" вважає, що підтримка у воєнний час – це дуже цінно. Днями вона "відфільтрувала" колег і залишила біля себе лише найрідніших. Крім цього зірка розповіла про відносини з російськими колегами.

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Українська акторка Анна Сагайдачна розповіла про фільтрацію друзів

Сагайдачна зазначила, що зараз познайомилася з багатьма цікавими та хорошими людьми, а російських "друзів" у неї практично не залишилося, окрім одного.

Можливо, я можу назвати одну людину… Один російський актор. Він єдиний, кого я зараз можу називати колегою, оскільки він повністю на стороні України та намагався виїхати та покинути Росію, але його не випустили. Як то кажуть, його там прийняли,

– сказала акторка.

Артистка назвала прізвище актора – Кузнєцов. Скоріше за все, йдеться при Кирила, який знімався також і в українських проєктах.

Він багато тут знімався, як і величезна кількість інших акторів, таких як Антон Батирєв та інших, які просто не виїжджали звідси… Ось він один і може ще є одна-дві людини, а так усе. Немає в мене більше російських колег, лише українські,

– зазначила Сагайдачна.

Анна Сагайдачна про "фільтрацію" друзів: дивіться відео

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк, який також зіграв у серіалі "Кріпосна", присоромив Антона Бадирєва через його позицію щодо України. Актор назвав свого колишнього друга шматком г*імна.

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