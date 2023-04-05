"Ідеальний мікс горору та гумору": перші відгуки на "Усі страхи Бо" з Хоакіном Феніксом

Студія А24, що стоїть за оскароносними картинами цього року "Все завжди і водночас" та "Кит", провела перший "таємний" показ свого нового фільму – "Усі страхи Бо" з Хоакіном Феніксом у головній ролі. У кінотеатрах України стрічка стартує з 27 квітня.

Це третя спільна робота культової студії з режисером-візіонером Арі Астером після хорорів "Реінкарнація" та "Сонцестояння". Як оцінили картину перші глядачі – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Новинки квітня: 7 довгоочікуваних серіалів, які не можна пропустити

Перші відгуки на "Усі страхи Бо" з Хоакіном Феніксом

За тиждень до події, А24 та знаменитий кінотеатр Alamo Drafthouse Cinema анонсували спеціальний показ режисерської версії "Сонцестояння" та зустріч з Арі Астером із серією Q&A. Яке ж було здивування глядачів, коли на сцені їх вітав Астер у компанії Хоакіна Фенікса, який вирвався зі зйомок другого "Джокера" на кілька годин.

А володарка премії Оскар та зірка "Круелли" Емма Стоун виступила модераторкою вечора. І, як виявилося, глядачі першими побачать якраз фільм Астера та Фенікса "Усі страхи Бо", що залишається оповитим таємницями та навіть змінив кілька назв з метою конспірації.

Емма Стоун / Студія А24

Як пише видання Collider, режисер, модератор Емма Стоун та зірка фільму Хоакін Фенікс попросили глядачів про головне: не розкривати сюжетних ліній "Бо", а лише ділитися своїми емоціями та загальними думками. І перші глядачі, серед яких було безліч людей зі світу кіно та преси, наповнили твітер своїми думками про фільм.

Автор знаменитого подкасту The Epic Film Guys Еммануель Нойзетт відзначив блискучу роль для Хоакіна Фенікса, а також подумав, що "дивиться приквел до Джокера". А критик Variety Кортні Ховард зазначила, що фільм є "ідеальним міксом хорору та гумору. Частково це найкрасивіший екзистенційний жах, частково – найчорніша комічна Одіссея, це неймовірний стовп художнього генія".

Письменник і один із керівників Critic Choice Awards Джефф Нельсон назвав перфоманс Хоакіна Фенікса "потойбічним", а сам фільм "епічною пригодою" та "емоційно насиченим і психологічно захопливим". Навіть ті перші глядачі, які вважають фільм можливо важким для сприйняття і трохи нішевим для широкого глядача, відзначали його "розмах" та "унікальний кінодосвід". Але захоплень публіки про "епічний масштаб" фільму виявилося набагато більше, ніж побоювань, що глядач "не подужає" подібний фільм, якщо він не вийде під відомим брендом, як це сталося з "Джокером".

Реакції глядачів на фільм "Усі страхи Бо" / Скриншоти з дописів у твітері

Крім того, як повідомляє New York Magazine, у кулуарах показу підтвердилося, що відразу після "Джокера 2" Хоакін Фенікс готується до зйомок нового фільму з Астером. Подробиці зберігаються в не меншому секреті, ніж сюжетні колізії "Усіх страхів Бо", якого "не під запис" студія А24 порівнює не так з попередніми фільмами Астера, як з "Джокером, розгорнутим зверху вниз" і, частково з "Шоу Трумана", "Великою рибою", та навіть – "Бійцівським клубом", щоби це не означало.

Хоакін Фенікс з Арі Астером / Студія А24

Про що розповідає фільм

Офіційний синопсис фільму залишається лаконічним: "Бо пройде свій шлях від початку до кінця. А можливо і навпаки – від кінця до початку, де на нього чекає джерело всього. Адже, як відомо, все, чого ви хочете, знаходиться по той бік страху…".

Прем’єра сатирично-пригодницького хорор-трилера "Усі страхи Бо" з Хоакіном Феніксом у головній ролі запланована в українських кінотеатрах вже з 27 квітня 2023 року.

"Усі страхи Бо": дивіться український локалізований трейлер