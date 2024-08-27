Нашумілий фільм "Конотопська відьма": чесні відгуки перших глядачів

В Україні відбулась гучна прем'єра довгоочікуваного фільму-горору "Конотопська відьма". Стрічка розповідає про страшну помсту окупантам, які ступили на українську землю.

Якщо ви ще досі не бачили фільм, варто дізнатись, що кажуть про нього перші глядачі. У матеріалі Кіно 24 читайте чесні відгуки людей.

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Сюжет фільму "Конотопська відьма"

За сюжетом, прадавня відьма з Конотопу, віками відома своєю силою та магією, колись вирішила відійти від темного шляху. Закохавшись у звичайного хлопця, вона зреклася своїх відьомських сил, бажаючи спокійного та мирного життя поруч із коханим. Її магічне минуле стало лише тінню, яку вона залишила за собою.

Проте цей мир тривав недовго. Коли на українську землю прийшла війна, російські солдати захопили її рідне місто Конотоп. Їхня жорстокість не знала меж – вони забрали життя її коханого, безжально вбивши його на її очах. Розпач і біль від втрати спонукали відьму знову звернутися до своїх забутих сил.

Повернувши свою могутність, вона вирішила помститися за смерть нареченого. Її гнів був безмежним, а помста – страшною.

Хочу сказати, що у нас був один із найкращих сценаріїв, який я бачила! Не просто жахастик, це глибока історія, яка підіймає найболючіші та найтемніші сторони людської душі, змушує прожити всі емоції, що сховані в найдавніших куточках, але зрештою дає шанс віднайти в собі внутрішнє світло і сили жити далі,

– каже Тетяна Малкова про стрічку.

"Конотопська відьма": дивіться онлайн трейлер фільму

У головних ролях: Тетяна Малкова, Тарас Цимбалюк, Олена Хохлаткіна, Павло Вишняков, Сергій Сосновцев, Іван Шаран, Артем Сагітов, Ярослав Шахторін, Владислав Вербицький, Ростислав Фоменко, Микита Слободенюк, Микола Головчак, Сергій Аніпченко, Ірина Рождественська, Олександра Панкова та Віктор Жданов.

Автором ідеї та сценаристом виступив Ярослав Войцешек, режисером-постановником фільму став Андрій Колесник, а спродюсувала стрічку Ірина Костюк.

Відгуки глядачів на стрічку

Мережею ширяться відгуки на стрічку. Деякі з них абсолютно позитивні, деякі глядачі детально аналізують побачене, а хтось виявився незадоволений переглядом. Читайте, що пишуть глядачі:

"Щойно з кінотеатру. Фільм просто до мурах! Рекомендую!"

"Сумно, що фільм із такою назвою більшою частиною хронометражу "розкриває" персонажі московитів Та й взагалі стільки не продуманих моментів мав"

"Насильство заради насильства. Так це ж абсолютно точне зображення росіян"

"Вчора була у кіно на цьому фільмі. Він справді шокує відвертістю. Тепер я знаю, що це називається тортурне порно. Мені дуже не вистачило деталей про відьму, про її шлях, досвід, магію, міфи – про все! І ще не вистачило масштабності якоїсь, щоб вона наклала прокляття на всю армію і вони повільно здихали поки намагаються окупувати Україну. Бо вийшло так, що вона чисто помстилася за свого коханого конкретним окупантам. А скільки таких же історій"

"Як на мене – цей фільм має право на існування. З першого разу важко отримати хороший продукт. Наступного разу буде краще."

"Ніякого провалу, фільм шикарний. Ніякої жалості до ворога, ті наволочі творили ще гірше, тому наша українська відьма якнайкраще помстилася потворам. Саме так ми маємо сприймати ворога… холодно і з помстою."

"Поки в Україні буде клан "наближених" режисерів, споглядатимемо отакий треш. А з приводу цього фільму, то що можна було чекати від сценарію, який написали буквально за пару годин?"

"Сьогодні в кінозалі на прем'єрі був повний зал і люди реагували чудово, в тому числі на знущання з окупантів, бо ж у цьому й суть була. Фільм дуже добротно зроблений. Вселяє віру, що в українського кіно є майбутнє."

Читайте відгуки та шукайте квитки у кінотеатрі свого міста, аби зробити свої висновки про стрічку та підтримати нове українське кіно.