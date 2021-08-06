У першій серії "Відьмака" 2-го сезону побачимо адаптацію новели Сапковського "Зерно правди"

Netflix опублікував промо-ролик наступного сезону серіалу "Відьмак". У першому епізоді адаптують оповідання "Зерно правди" зі збірки Анджея Сапковського, "Останнє бажання".

Нещодавно шанувальників новели Анджея Сапковського та відеогри за її мотивами потішила студія Netflix і відзняла серіал "Відьмак". На новий сезон серіалу чекають вже взимку 2021 року. За словами шоураннерки Лорен Шмідт-Гіссріх другий сезон буде присвячений особливим стосункам Ґеральта та Цірі. Другий сезон серіалу вийде на платформі Netflix 17 грудня 2021 року.

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Сюжет першої серії другого сезону "Відьмака"

"Зерно правди" – оповідання Анджея Сапковського зі збірки "Останнє бажання" про відьмака Ґеральта, який подорожує в пошуках роботи і натрапляє на жорстоко вбитих подорожніх. Тож він буде намагатись дізнатися, яка істота так вчинила з ними. За сюжетом, Ґеральт знайде садибу, де власник на ім'я Нівеллен проклятий на те, щоб носити образ звіра.

У другому сезоні до своїх ролей повернуться:

Генрі Кавілл ("Ліга справедливості") в ролі Ґеральта з Рівії,

Фрейя Аллан в ролі принцеси Цірі,

Аня Чалотра в ролі Йенніфер і інші.

Акторський склад поповнять: