Їх часто плутають: актори, які дуже схожі між собою

Чимало акторів можна сплутати. І це не дивно, оскільки деякі з них настільки схожі між собою, неначе вони близнята.

В деяких з них схожі риси обличчя, міміка та навіть поведінка, що й змушує іноді задуматися над тим, що, навіть не маючи родинних зв'язків, у фільмах вони могли б легко грати близнюків. Кіно 24 покаже, про кого ж йдеться.

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Відомі актори, які дуже сильно схожі одні на одних



Кіра Найтлі і Наталі Портман / Колаж Кіно 24 (Фото AP/з інстаграму Наталі Портман)



Джеффрі Дін Морган та Хав'єр Бардем / Колаж Кіно 24 (Фото з інстаграму акторів)

Марго Роббі та Джеймі Пресслі / Колаж Кіно 24 (Фото з інстаграму акторок)



Генрі Кавілл і Метт Бомер / Колаж Кіно 24 (Фото з інстаграму акторів)

Тож, дивлячись на цих акторів та акторок, все ж виникає бажання побачити їх разом в одному фільмі чи навіть серіалі. Впевнені, ці стрічки точно викличуть фурор серед кіноманів.