Тоді і зараз: як змінилися відомі акторки-блондинки Голлівуду
У гламурному світі Голлівуду акторки-блондинки завжди займали особливе місце та яскраво сяяли на екранах. Вони були як символи краси та втілювали цікаві та неординарні образи у відомих кінопроєктах.
Кіно 24 пропонує подивитися, як змінилися головні блондинки Голлівуду. Минуло понад 20 років із моменту їхнього зіркового часу, але вони досі залишаються прекрасними і чарівними.
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Як зараз виглядають найвідоміші голлівудські акторки-блондинки
Різ Візерспун
Камерон Діаз
Камерон Діаз тоді і зараз / Колаж Кіно 24
Ума Турман
Ума Турман тоді і зараз / Колаж Кіно 24
Ніколь Кідман
Ніколь Кідман тоді і зараз / Колаж Кіно 24
Шарліз Терон
Шарліз Терон тоді і зараз / Колаж Кіно 24
Кінопроєкти за участю цих блондинок завжди вміли заволодіти увагою глядача. Рекомендуємо поринути у ностальгію та подивитися фільми з цими чарівними акторками.