10 голлівудських акторів та акторок, які ще не мають дітей

У світі Голлівуду, де блиск і слава переплітаються з творчістю, існує група видатних акторів і актрис, які, попри свою популярність та успіх, ще не стали батьками. Втім, шанувальників завжди цікавить тема батьківства.

У матеріалі 24 Каналу ми розкажемо про 10 відомих людей, які не мають дітей. Вони досі не зазнали радостей батьківства, і продовжують шукати баланс між кар'єрою та особистим життям.

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10 знаменитостей, які ще не мають дітей

Крістофер Вокен

"Я люблю працювати, скільки можу, тому що в мене немає дітей, у мене немає хобі, я більше нічим не займаюся. І я радий, що у мене немає дітей. У мене двоє братів і в них багато дітей, вони приходять до мене додому, і, коли вони йдуть, я щасливий. У мене є жінка, я одружений тридцять п'ять років, і в мене є кілька котів: я можу відкрити двері, вони виходять, так що це дуже добре".

Крістофер Вокен з дружиною / People

Дженніфер Еністон

"Ми є повноцінними у подружжі чи без нього, з дітьми, чи без. Ми самі вирішуємо, що є прекрасним, коли справа доходить до нашого тіла. Це рішення за нами, і тільки за нами. Станьмо прикладом для молодих жінок, які думають про це. Приймімо це рішення свідомо, поза шумом таблоїдів. Нам не потрібно бути одруженими, щоб бути повноцінними. Ми маємо самі визначати своє "довго та щасливо".

Дженніфер Еністон / Cosmopolitan

Гелен Міррен

"Не те, що я не люблю дітей, вони кумедні, і я просто люблю їх, але я ніколи не хотіла їх мати. Одного разу я справді намагалася цього захотіти. Я думала, що, можливо, варто, але я ніколи не переконала себе".

Гелен Міррен / Фото з інстаграму актриси

Сара Полсон

"Я люблю дітей, але я дуже імпульсивна, і я боялася, що народжу дітей, а потім пошкодую про це".

Сара Полсон / Harper's Bazaar

Джон Сіна

"Це важка робота. Це важка робота, щоб збалансувати час, який мені потрібен, щоб правильно працювати. Це важка робота, щоб бути найкращим партнером і чоловіком для своєї люблячої дружини. Важко підтримувати зв'язки з тими, хто в моєму житті, кого я люблю. І також важко чесно попрацювати протягом дня. Ви повинні мати до цього пристрасть. Ви повинні мати для цього пальне. Це все одно, що сказати комусь: "Чоловіче, ти знаєш, ти досить добре володієш руками. Ти був би чудовим теслярем".



Джон Сіна / Boredpanda

Леонардо Ді Капріо

"Ви маєте на увазі, чи хочу я привести дітей у такий світ? Якщо це станеться, це станеться. Я б вважав за краще не вдаватися в подробиці, просто тому, що тоді це стає чимось, що неправильно цитується".

Леонардо Ді Капріо / Vanity Fair

Джаред Лето

"Я вважаю, що дуже важливо бути в ресурсі, якщо у вас є діти. У мене є багато інших речей, про які треба подбати".

Джаред Лето / Encyclopedia Britannica

Опра Вінфрі

"Я жодного разу не пошкодувала про це. Я також вважаю, що причина, чому я не шкодую, полягає в тому, що я мала виконати це так, як було найкраще для мене: Академія лідерства Опри Вінфрі для дівчат. Ці дівчата заповнюють ті материнські інстинкти, які я, можливо, мала б мати. Насправді вони переповнюють – я переповнена материнським почуттям".

Опра Вінфрі / SFGATE

Кім Кетрол

"Я намагаюся не слухати те, що повинна, чи могла б, і намагаюся вийти за межі очікувань, тиску з боку однолітків або спроб догодити – і просто слухаю. Я вважаю, що всі відповіді зрештою знаходяться всередині нас. Коли я відповідала на ці запитання щодо народження дітей, я зрозуміла, що великий тиск, який я відчувала, походить із зовнішніх джерел, і я знала, що не готова зробити цей крок у материнство".

Кім Кетрол / People

Рене Зеллвегер

"Насправді я ніколи ні про що так не думала в житті", – сказала вона. – Я завжди була відкритою до всього, що може бути, мені було цікаво побачити, що буде далі. Але я добре знаю, що мені треба, щоб бути щасливою".

Рене Зеллвегер / Telva