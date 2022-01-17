"Вигадана Анна": що показали у трейлері серіалу від продюсерки "Бріджертонів"

Netflix показав трейлер американського драматичного серіалу "Вигадана Анна" (Inventing Anna), який створила Шонда Раймс – продюсерка популярного проєкту "Бріджертони". Прем'єра серіалу запланована на 11 лютого 2022 року.

У трейлері показали, як журналістка розплутує історію Анни Делві, яка переконала еліту Нью-Йорку в тому, що вона багата спадкоємиця з Німеччини. Зухвалу підприємицю, чи пак шахрайку, зіграла Джулія Гарнер, найбільш відома за роллю Рут Ленгмор у кримінальній драмі "Озарк" від Netflix.

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Окрім Джулії Гарнер, головні ролі зіграли Анна Кламскі та Аріан Моаєд. Перший сезон матиме 10 епізодів.

"Вигадана Анна" 2022: дивіться трейлер

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Цікаво, що серіал ґрунтується на матеріалі журналістки Джесіки Пресслер "Як Анна Делві обдурила тусовщиків Нью-Йорка" в американському світському щотижневику New York Magazine.

Нагадаємо, серіал "Бріджертони" вже продовжили на третій і четвертий сезони. А Шонда Раймс в інтерв’ю Variety розповіла, що бачить "Бріджертонів" у восьми сезонах. Оскільки, в шоу основна увага приділяється восьми братам і сестрам Бріджертон, Раймс каже, що зрозуміло, що в серіалі буде один сезон для кожного персонажа. Однак, за словами продюсерки, шоу може вийти за межі восьми сезонів, якщо Netflix впорається з цим завданням.