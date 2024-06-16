Голлівудський актор Вігго Мортенсен, який знявся у "Володарі перснів", приїхав до України
Джерело:Богдан Ластівка
Американський актор Вігго Мортенсен, відомий за роллю Арагорна у "Володарі перснів" приїхав до України. Його помітили на кінофестивалі Миколайчук Open у Чернівцях.
У березні цього року він з'явився на червоній доріжці у Глазго. Водночас чоловік був вбраний у чорну футболку з українським тризубом. Також актор висловив свою позицію стосовно війни та розкритикував російського диктатора Путіна.
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Кінофестиваль триває з 15 по 23 червня. Вігго відвідав подію, оскільки 16 червня там відбувся показ його фільму "Мертві не завдають болю". До того ж у власній кінострічці, окрім ролей режисера та сценариста, він зіграв і як актор.
Фільм переносить глядача у 1860-ті роки у США. Події розгортаються під час Громадянської війни. Водночас стрічка покаже історію кохання.
Актор і співак Богдан Ластівка повідомив про приїзд Мортенсена. Українець опубілкував фото своєї доньки з голлівудською зіркою.
Вігго Мортенсен: що відомо про актора
Він видатний американський актор, триразовий претендент на премію Оскар та визнана зірка трилогії "Володар перснів".
Серед кіноробіт Мортенсена також варто переглянути:
- "Зелена книга";
- "Капітан Фантастік";
- "Злочини майбутнього";
- "Виправдана жорстокість"
- "Ідеальне вбивство";
- "Падіння";
- "Тринадцять життів";
- "Гобіт: Несподівана подорож".
Обирайте собі стрічку з Вігго Мортенсеном, який підтримує Україну, та оцініть вишукану гру актора у кожній з його кінокартин.