Прокляв ту країну, – український актор Андрієнко розповів, як Олександр Цекало втік із Росії

Віктор Андрієнко, заслужений артист України, гуморист і режисер, поділився своїми думками щодо позиції російського продюсера Олександра Цекала, який є уродженцем України. Він розповів про погляди шоумена та зізнався, де зараз перебуває Цекало.

Як відомо, до 2014 року Віктор Андрієнко активно займався творчістю в Росії. Він виступав у шоу "Большая разница", а ведучими цього проєкту були Іван Ургант і Олександр Цекало.

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Віктор Андрієнко розповів, де зараз Олександр Цекало

З посмішкою на обличчі Віктор Андрієнко розповів, що шоумен повністю обжився в Америці й "проклинає цю країну". До того, Цекало вже встиг позбутися всього свого майна в Росії.

Він поїхав в Америку. Він прокляв ту країну. Сказав: "Я проклинаю, я не хочу нічого про неї навіть чути". Продав усе, що було. Зараз десь у Голлівуді працює,

– зазначив артист.

Актор зауважив, що Олександр Цекало, слідуючи прикладом режисера Олександра Роднянського, поселився у США та розвиває свою кар'єру там.

Інтерв'ю Віктора Андрієнка: дивіться відео

Хто такий Олександр Цекало

Олександр Цекало, російський шоумен, прожив і працював у Росії протягом багатьох років. Останні роки він і його дружина перебувають у США, де займаються кар'єрою.



Олександр Цекало / Фото з соцмереж шоумена

Попри те, що Олександр народився і закінчив школу у Києві, він жодного разу не висловився публічно щодо війни Росії в Україні та не засудив воєнних злочинів диктатора Путіна.