Українська акторка, яка живе у США, розсекретила громадянство новонародженої доньки

Нещодавно стало відомо, що українська акторка, яка багато років проживає у США, учасниця реаліті-шоу "Холостяк 12", вперше стала мамою. Вікторія Варлей народжувала за кордоном.

У своєму інстаграмі зірка дала відповідь підписникам на питання, яке громадянство буде у її доньки. Дізнайтесь в матеріалі, що сказала Вікторія Варлей.

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Вікторія Варлей розсекретила громадянство доньки

Вікторія Варлей, яка давно проживає в США, народила свою доньку саме там. Зірка вперше стала мамою. Дехто із підписників поцікавився, яке громадянство матиме малюк. Акторка зазначила, що її новонародження дівчинка Мішель матиме американське громадянство.

Мішель – громадянка Сполучених Штатів Америки,

– написала Варлей.

Також прихильники Вікторії запитали, чи навчатиме вона свою доньку української мови, на що зірка також відповіла. Вона сказала, що хоче навчати Мішель багатьох мов і українська буде однією із них.

Вікторія Варлей – ексучасниця "Холостяка"

Підписники Варлей щиро раді за акторку, оскільки вона стала однією із фавориток глядачів телешоу "Холостяк", куди Вікторія прийшла, аби знайти своє кохання. Вона зацікавила людей своєю щирістю, відвертістю та мудрістю. Вікторія була найстаршою учасницею шоу і вирізнялася своїм інтелектом та почуттям гумору.

Тому, коли Варлей таки знайшла справжнє кохання поза телеекранами, а згодом вийшла заміж та народила доньку, прихильники пишуть слова підтримки: