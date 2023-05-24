Як змінювався Він Дізель з "Форсажу" впродовж 22 років: фото тоді і зараз

18 травня 2023 року в кінотеатрах України вийшов "Форсаж 10". Головну роль зіграв Він Дізель. Як змінювався актор від 2001 року по сьогодні – дивіться нижче.

Образ Домініка Торетто зробив Віна Дізеля справжньою зіркою, після цього він отримав цікаві ролі у таких проєктах: бойовику "Три ікси", комедії "Лисий нянька: Спецзавдання", комедійної драми "Визнайте мене винним", історичному фільмі "Ганнібал – завойовник" та інших. Крім "Форсажу 10", нещодавно актор з’явився у фентезі "Вартові галактики 3".

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Як змінювався Він Дізель впродовж 22 років – фото

Фільми, в яких знявся Дізель, мали різний успіх, проте його хіти допомогли йому закріпити за собою статус популярної зірки. На відміну від інших акторів, які намагалися переосмислити свій публічний образ, Дізель завжди був відомий своєю лисиною, обтислим одягом і хриплим голосом. У матеріалі 24 Каналу ви можете побачити, як змінювався Він Дізель упродовж останніх 22 роки.

Він Дізель у 2001 році ("Форсаж 1")



Він Дізель / Universal Pictures

Він Дізель у 2022 році ("Три іскри")

Він Дізель / Paramount Pictures

Він Дізель у 2003 році ("Одинак")

Він Дізель / New Line Cinema

Він Дізель у 2004 році ("Хроніки Ріддіка")

Він Дізель / Universal Pictures

Він Дізель у 2006 році ("Доведіть мою провину")

Він Дізель / Bob Yari Productions

Він Дізель у 2009 році ("Форсаж 4")

Він Дізель / Universal Pictures

Він Дізель у 2011 році ("Форсаж 5")

Він Дізель / Universal Pictures

Він Дізель у 2013 році ("Форсаж 6")

Він Дізель / Universal Pictures

Він Дізель у 2015 році ("Форсаж 7")

Він Дізель / Universal Pictures

Він Дізель у 2016 році ("Три іскри")

Він Дізель / Paramount Pictures

Він Дізель у 2017 році ("Форсаж 8")

Він Дізель / Universal Pictures

Він Дізель у 2020 році ("Бладшот")

Він Дізель / Columbia Pictures

Він Дізель у 2021 році ("Форсаж 9")

Він Дізель / Universal Pictures

Він Дізель у 2023 році ("Форсаж 10")

Він Дізель / Universal Pictures