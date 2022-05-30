"Він кращий з кращих у своїй справі": українська кіноспільнота відреагувала на смерть Суворова

На фронті загинув постановник піротехнічних трюків у фільмах та серіалах Олександр Суворов. Його колеги відреагували на загибель та розповіли, що він був професіоналом у своїй справі.

Про смерть колеги повідомили чимало українських кіноматографістів. Деякі з них працювали з ним по 16 років, передає 24 канал.

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Олександр Суворов загинув у боях за Україну

Ірина Цілик зазначила у фейсбуці: "Загинув Саша Суворов. На війні, так. Всі, хто працює в українському кіно, знають Сашу".

Він кращий з кращих у своїй справі – піротехніка, всі ці вибухи, пістолети та інша зброя в кадрі... Ми всі з ним працювали. А потім Суворов, як і чимало інших кінематографістів, пішов захищати свою країну зі справжньою зброєю в руках. А тепер його нема. Так боляче все це. Світла пам‘ять Саші. А Росії я незмінно бажаю найгірших бід. Ця с*ка заслужила,

– написала вона.

Про загибель Олександра Суворова написала команда фільму "Егрегор": "Загинув наш колега Саша Суворов! Ніколи не пробачимо тих, хто винен у смерті найкращих! Вічна слава та шана Герою!". Український продюсер стрічки Сергій Лавренюк написав у фейсбуці "Вічна пам’ять".

Продюсер "Щедрика" 2021 року Тарас Босак також зазначив про Суворова, і оголосив збір коштів на авто для підрозділу, в якому воював піротехнік: "Кіноспільнота, мабуть, вже всі знають, що ми з вами втратили одного з найкращих піротехніків і справжнього воїна Олександра Суворова. Сьогодні мене набрала Iryna Sereda, яка саме для нього збирала цілий список дуже корисних речей, та повідомила, що разом з Олександром підрозділ втратив автівку та деяке важливе обладнання… На жаль, ми не зможемо повернути Сашу, але ми можемо підтримати його побратимів і наших колег, допомогти їм виконувати поставлені задачі та помститись за нашого друга!".

Оля Маркова також у фейсбуці зазначила, що працювала з Олександром в різних проєктах майже 16 років. "Боляче, гинуть найкращі воїни, справжні чоловіки. Співчуваю рідним. Героям Слава".

Олег Сенцов, який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ також відгукнувся: "Естлунд отримав свою другу Золоту гілку в Каннах, Реал в черговий раз переміг у Лізі Чемпіонів, а Саша Суворов, один з кращих піротехніків українського кіно, загинув на фронті.

Нагадаємо, минулого місяця росіяни розстріляли литовця Мантаса Кведаравічюса, який приїхав на війну, щоб зняти другу частину документальної картини. Спершу його взяли в полон, а потім розстріляли у віці 45 років.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, наречена Кведаравічюса, Ганна Білоброва, яка була з ним у Маріуполі та вважається співрежисеркою нового фільму, змогла повернути знятий там матеріал і разом із монтажером Дунею Сичовою змонтувати його, щоб закінчити "Маріуполіс 2".

На Каннському кінофестивалі презентували цю стрічку, і від журі нагороди "Золоте око" фільм "Маріуполіс 2" отримав відзнаку.