Зірка "Скаженого весілля" про родичів в Росії, які просочені пропагандою: "Це дуже боляче"

Українська акторка Віра Кобзар, відома за своєю роллю у популярному фільмі "Скажене весілля", народилася в Іркутську. У Росії в неї залишилося багато родичів по батьковій лінії. Тому з початком повномасштабного вторгнення Росії Віра зіткнулася з непростою ситуацією.

Її близькі в Росії відмовлялися визнавати правду про війну та не хотіли слухати її пояснення про реальну ситуацію в Україні. В інтерв'ю на телеканалі "Дім" Віра Кобзар відверто розповіла, як на початку війни намагалася зв'язатися зі своїми родичами й донести до них масштаб трагедії, яку переживає український народ.

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Віра Кобзар про родичів в Росії

Вона розповіла, що з перших днів намагалася достукатися до своїх рідних, сподіваючись, що її голос як близької людини змусить їх задуматися і побачити реальність. Однак ці спроби виявилися марними.

Після повномасштабного вторгнення я отримала від них повідомлення: "Що ми і як ми?", як мені здавалося, турботу про нас. "Ми ж нічого не знаємо". Я намагалася бути освітянкою для них. Відправляла, писала не з чиїхось слів, а писала те, що сама переживала, мої діти, те, що мої близькі люди переживали, і полон, і все це я писала,

– розповіла акторка.

Для Віри особливо болючим стало те, коли сестра її батька відмовилася вірити правді. Тітка сказала:

"Избавь меня от фейков! Это вы – фашисты, нацисты, убиваете своих людей!".

Інтерв'ю Віри Кобзар: дивіться відео онлайн

Після цих слів Віра зрозуміла, що спілкування з рідними більше неможливе.

Ти береш участь у геноциді мого народу,

– сказала вона тітці, яка вірить російській пропаганді.

На цьому акторка разом із сім'єю вирішила припинити всі контакти з рідними в Росії.

Попри розрив, родичі продовжували намагатися вплинути на Віру та її сім'ю, писали з інших акаунтів, намагаючись нав'язати свою думку, якою їх "нагодували" російські медіа. Але Віра зрозуміла, що діалог із людьми, які вірять пропаганді замість реальних фактів, не має сенсу, і вирішила повністю дистанціюватися від подальшого спілкування.