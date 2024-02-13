Колектори стукали, – зірка українських серіалів заявила, що була змушена зніматися з росіянами
Джерело:Аліна Доротюк
Українська акторка Віталіна Біблів розповіла, що знімалась в російсько-українських проєктах для того, аби сплатити кредит, який взяла, придбавши дорогу квартиру.
Читайте, що розповіла акторка про один із найважчих періодів у своєму житті та через скільки років вдалося сплатити кредит.
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Віталіна Біблів пояснила, чому знімалась в російсько-українських проєктах
У 2008 році українська акторка взяла кредит, вважаючи, що без проблем зможе його сплатити. Утім наступила криза і всі плани Біблів пішли шкереберть. Довелося напрошуватись у масовку та користати з будь-якої можливості заробити. Зокрема, Віталіна не приховує, що знімалась у російсько-українських проєктах після 2014 року.
Я знімалася в російських проєктах після 2014 року. Моя держава поставила мене в такі умови, що не зніматися в російських фільмах і проплатити кредит я не могла. Український кінематограф мені не пропонував ніякої роботи,
– розповіла акторка.
Біблів пояснила, що в той ще час, коли держава вимагала у неї грошей, вона не давала змоги їй заробити. Віталіна розповіла, що ніколи не знімалася в Росії чи виключно російських проєктах. Утім, у фільмах, де український кінематограф співпрацював з російським довелось зніматись.
Колектори стукали ночами й днями з погрозами забрати квартиру,
– поділилась Біблів.
Але, як тільки Віталіна сплатила свій кредит, вона більше не знімалась у російсько-українських проєктах. Це сталося в жовтні 2020 року.
Інтерв'ю Віталіни Біблів: дивіться відео
Фільмографія Віталіни Біблів
- "Брама"
- "Черкаси"
- "Кохання на два полюси"
- "Червоний лотос"
- "Дім з башточкою"
- "Жіночий лікар"
- "Сусіди"
- "Леся+Рома"
- "Повернення Мухтара" та інші.