За інформацією від СБУ, підозру отримав російський актор і музикант Віталій Гогунський, який закликав до війни проти України. За матеріалами служби безпеки, встановлено, що він публічно підтримує збройну агресію Росії проти України.

Що цікаво, Гогунський родом з України. Він став одним із тих зрадників, які назавжди зреклися Батьківщини та підтримали путінський режим.

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Віталій Гогунський отримав підозру від СБУ

Путініст активно бере участь у пропагандистських заходах на тимчасово окупованих територіях України. Він виступає з "патріотичними" піснями на концертах перед сім'ями учасників так званої "сво" та російськими окупантами, які воювали проти України.

Крім того, Гогунський регулярно повторює тези російської пропаганди та закликає до агресивної війни Росії проти України на медіамайданчиках, які служать рупорами Кремля. Під час ефірів він висловлюється на підтримку російських загарбників і героїзує їхню участь у війні проти України.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його агресивної діяльності проти України. Слідчі Служби безпеки повідомили Гогунському про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України й прагнуть притягнути його до відповідальності.

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Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Та відомо, що цей путініст раніше проживав в Україні й має українське походження. Віталій Гогунський, відомий своєю роллю Едуарда Кузьміна в російському серіалі "Універ", народився в Кременчуці. Дитинство він провів у Полтавській області, а вищу освіту здобув в Одеському національному політехнічному університеті.

Проте, схоже, він настільки піддався російській пропаганді, що уже назавжди зрікся своєї Батьківщини.