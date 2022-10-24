"Я не самозакохана": Ірма Вітовська зізналася, що не любить публічність і є "закритою" людиною

Українська актриса театру та кіно Ірма Вітовська зізналася, що не любить, коли її впізнають на вулицях. Вона воліла б мати у кишені "ще одне обличчя, аби можна було взяти й одягнути", коли вона потребує лише свого простору.

На сьогодні в Ірми Вітовської – 22 широкоформатні картини, з них 6 були до Майдану, а всі решта після 2015 року. Нещодавно акторка була тривалий час в Італії, де знімали фільм "Коза-Ностра", і де відбулося чимало зустрічей із журналістами стосовно російсько-української війни. Проте, чому Вітовська не любить публічності – читайте далі.

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Ірма Вітовська про публічність та свій характер

В інтерв’ю українському акторові театру та кіно Роланду Мішку у програмі "Знайомі обличчя" Ірма зізналася, що не любить постійно бути на публіці та наголосила та своїй інтровертній рисі характеру.

Мене це дратує. Я більше люблю сам процес створення (фільмів, – 24 канал), аніж вихід. Я репетиції та зйомки люблю більше, ніж прем’єри. Від самого процесу я отримую задоволення. А все, що пов’язано з медійністю, мене тільки вантажить. Тому що я дуже закрита людина,

– сказала Ірма.

Втім, акторка зазначила, що вміє бути екстравертною, особливо, коли йдеться про державотворення: "Я справді дуже вболіваю за Україну. І весь мій шлях всіх майданів це підтверджує. Але, коли йдеться про все решта, коли я потребую своєї таємниці й свого простору, я б воліла, щоб мене менше бачили й впізнавали. Я іноді думаю, що було б добре мати ще одне обличчя, яке б з кишені витягаєш, вдягаєш і спокійно ходиш".

Ірма наголосила, що не є самозакоханою та не любить надмірного привернення уваги до себе. "Я, наприклад, завжди найменше цікавилась всіма брендовими речами. Я це взагалі тролю. Мені дуже імпонує Таня Микитенко; я теж така тролінг-жінка, яка не любить все те, що, можливо, треба любити", – поділилася вона.

Насправді актрисі подобається носити гарний одяг, але той, що сподобався власне їй, а не той, що хтось нав’язав. "Я люблю відпочивати, подорожувати. Але я потребую свого простору. Зіркової хвороби у мене не було ніколи, тому що я думаю, що все мінливе", – підсумувала вона.

Ірма Вітовська в інтерв’ю з Роландом Мішко / Скриншот з відео

Про що фільм "Коза-Ностра", який готують до прокату в Україні

Сюжет кінокомедії розповідає про пригоди жительки карпатського селища Влади Кози. Дочка Влади переїхала до коханого на Сицилію. Отримавши звістку про народження онука, Влада, як справжня українська мама, вирішує їхати в Італію, аби допомогти доньці з вихованням щирого гуцула.

Та всі плани амбітної українки йдуть шкереберть. Донька відмовляється від допомоги. Тож Влада вимушена влаштуватися на роботу до італійської родини, яка виявляється осередком справжньої мафії. Та Влада не з полохливого десятка – вона допомагає дону Фредо, який щойно повернувся з в’язниці, дати раду своєму бізнесу та налагодити стосунки з дітьми – наступниками клану Коза Ностра.

Саме завдяки "секретному українському інгредієнту" сильної українки Влади Кози, сімейству Лагана таки вдасться порозумітися та відновити втрачену владу й могутність клану.

Для мене "Коза Ностра" – це великий досвід роботи в італійській команді: від підготовки та вичитки до зйомок. Та варто зазначити, що українська кіноіндустрія аж ніяк не гірша – часом італійці по-хорошому дивувалися рівню професійності наших творців,

– сказала Ірма в інтерв’ю 24 каналу.

Інтерв’ю 24 каналу з Ірмою Вітовською читайте за посиланням



Ірма Вітовська / Фото з фейсбуку актриси

Фільмографія Ірми Вітовської

Ірма Вітовська зіграла: